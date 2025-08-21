Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu Kura Çekimi Yapıldı
Kura töreni TFF Hasan Doğan tesislerinde gerçekleştirildi
Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu maçlarının kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu organizasyonunda yapıldı.
Kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Törene TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Fazlı Çilingir, TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Şerafettin Bural ile çok sayıda kulüp başkanı ve temsilci katıldı.
Kura öncesi konuşma yapan Mecnun Otyakmaz, organizasyona 5 ligden 155 takımın katılacağını belirtti ve şu ifadeleri kullandı: "Amacımız daha zevkli, heyecanlı ve seyir zevki yüksek maçların oynanması. Bu amaçla kupanın formatında bazı değişikliklere gittik. Geçen yıla göre grup elemeleri sayısını 5'ten 4'e indirdik. Grup aşamasında ise takımlarımız 3 yerine 4 maç oynayacak."
Otyakmaz, alt lig takımlarının geçmişte üst lig ekiplerini yenerek kupada birçok sürprize imza attığına değinerek, "Bu sürprizler, Türkiye Kupası'nın heyecanını ve marka değerini büyütüyor. Bu yıl da aynı ruhta ve ilgiyle izlenen maçların oynanmasını temenni ediyoruz. Süper Lig'de şimdiye kadar 6 takım şampiyonluk ipini göğüslerken, Ziraat Türkiye Kupası'nı 16 farklı takımın kazanması kupadaki beklentileri daha da yukarılara taşıyor. Kupayı özel kılan bir başka unsur da Avrupa'ya kısa yoldan bilet niteliği taşımasıdır." değerlendirmesinde bulundu.
1. eleme turu maçları 2-3-4 Eylül tarihlerinde oynanacak. Eşleşmeler şu şekilde:
Güzide Gebze SK-Bulvarspor
İnkılap Futbol SK-Beyoğlu Yeni Çarşı
Arnavutköy Belediyesi Futbol SK-Beykoz İshaklıspor
Kırklarelispor-Galata SK
Bartınspor-Anadolu Üniversitesi
Çankırı Futbol SK-Ankara Demirspor
Sincan Belediyesi Ankaraspor-Eskişehirspor
MKE Ankaragücü-Karabük İdmanyurdu
Polatlı 1926-Astor Enerji Çankaya SK
Etimesgut SK-Karadeniz Ereğli Belediyespor
Sinopspor-Orduspor 1967
Merkür Jet Erbaaspor-Tokat Belediyespor
Yozgat Belediyesi Bozokspor-Fatsa Belediyespor
KCT 1461 Trabzon FK-Serhat Ardahanspor
1926 Bulancakspor-Artvin Hopaspor
Smart Holding AŞ Çayelispor-Şiran Yıldız SK
Bayburt Özel İdaresi-Giresunspor
Kars 36 Spor-Anagold 24Erzincanspor
Diyarbekirspor-Bitlis 1916
Kurtalanspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor
Karaköprü Belediyespor-Meskan Ölmez Madencilik Hakkari Zap SK
12 Bingölspor-Mardin 1969
Muşspor-Şırnak Petrol SK
Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Kilis Belediyespor
Kahta 02 Spor-İskenderunspor
Malatya Yeşilyurt SK-Yeni Malatyaspor
Dersimspor-Adanaspor
Kahramanmaraşspor-Osmaniyespor FK
Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Niğde Belediyespor
Erciyes 38-Türk Metal 1963
Karaman FK-Suvermez Kapadokyaspor
Isparta 32-Ejderoğlu Kırşehir Futbol SK
Denizli İdmanyurdu Güreller SK-Ülkea Nazillispor
Fethiyespor-Söke 1970
Alanya 1221-Muğlaspor
Bucak Belediye Oğuzhanspor-Kepezspor
Bursaspor-Söğütspor
Bucaspor 1928-İzmir Çoruhlu FK
Aliağa Futbol-İnegöl Kafkas SK
Edirnespor-Somaspor
Yalova FK 77-Bursa Nilüfer Futbol
Bursa Yıldırım SK-Altay
Kestel Çilek SK-Uşakspor
Bornova 1877-Afyonspor
Sultan Su İnegölspor-Ezinespor