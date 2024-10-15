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Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu Kura Çekimi Gerçekleşti

Kura çekimi, Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. eleme turunu belirledi. Müsabakalar Ekim'de yapılacak.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 14:48
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 14:48
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu Kura Çekimi Gerçekleşti

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu Kura Çekimi Yapıldı

Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. eleme turu için kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Bu önemli etkinliğe federasyon yetkilileri ile kulüp temsilcileri katılım sağladı.

TFF Yönetiminden Önemli Açıklamalar

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, kura çekiminde yaptığı konuşmada, "Ziraat Türkiye Kupası, bizim için ayrı bir önem taşımaktadır. Kupanın önceki turlarında birbirinden heyecanlı karşılaşmalar oynandı. Bu maçlar, sonraki turlardaki karşılaşmalar için büyük bir ışık oldu." şeklinde görüşlerini dile getirdi.

Değişiklikler ve Müsabaka Detayları

Bu sezon daha önce uygulanan, seribaşı takımların sahasında oynama kuralı kaldırıldı. Trendyol Süper Lig'de 4 ve Trendyol 1. Lig'de 7 olmak üzere toplamda 70 takımın yer aldığı üçüncü tur müsabakaları, 29, 30 ve 31 Ekim tarihlerinde tek maç eleme sistemi ile gerçekleştirilecek.

3. Eleme Turu Eşleşmeleri

  • Kırıkkale FK - Yeni Malatyaspor
  • Silivrispor - Bellona Kayserispor
  • Uğur Okulları İstanbulspor - Kilis Belediyespor
  • Bursaspor - 7 Eylül Turgutlu 1984
  • Onuksports Kelkit Hürriyetspor - Kepezspor
  • Aliağa Futbol - Anadolu Üniversitesi
  • İnegöl Kafkasspor - Atakaş Hatayspor
  • 52 Orduspor FK - Şanlıurfaspor
  • Kuşadasıspor - Karaköprü Belediyespor
  • Muşspor - İnegölspor
  • Siltaş Yapı Pendikspor - Ayvalıkgücü Belediyespor
  • Çimentaş Elazığspor - 1923 Mustafakemalpaşaspor
  • Adanaspor - Çorluspor 1947
  • Edirnespor - Batman Petrolspor
  • Osmaniyespor - Serik Belediyespor
  • Somaspor - Belediye Kütahyaspor
  • Ergene Velimeşespor - Sebat Gençlikspor
  • Sarıyer - Niğde Belediyespor
  • Alanya 1221 Futbol SK - Adıyaman FK
  • Kolibri Ağrı 1970 - Beyoğlu Yeniçarşı
  • Fatih Karagümrük - Tokat Belediye Plevnespor
  • Karacabey Belediyespor - Amasyaspor
  • Bayburt Özel İdarespor - Samsunspor
  • Bornova 1877 - Fethiyespor
  • 10 Numara Sportif Efeler 09 Spor - Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK
  • 23 Elazığ FK - TÜMOSAN Konyaspor
  • Belediye Derincespor - Tire 2021 FK
  • Karşıyaka - Viranşehir Belediyespor
  • Etimesgut Belediyespor - Mardin 1969
  • Fatsa Belediyespor - Karaman FK
  • Yeşil Yalova FK - Kırklarelispor
  • Küçükçekmece Sinopspor - Merkür Jet Erbaaspor
  • Ankara Demirspor - Erciyes 38 Futbol SK
  • Bursa Nilüfer Futbol SK - MKE Ankaragücü
  • E Koleji Isparta 32 Spor - Pazarspor

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