Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu Kura Çekimi Gerçekleşti

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu Kura Çekimi Yapıldı

Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. eleme turu için kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Bu önemli etkinliğe federasyon yetkilileri ile kulüp temsilcileri katılım sağladı.

TFF Yönetiminden Önemli Açıklamalar

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, kura çekiminde yaptığı konuşmada, "Ziraat Türkiye Kupası, bizim için ayrı bir önem taşımaktadır. Kupanın önceki turlarında birbirinden heyecanlı karşılaşmalar oynandı. Bu maçlar, sonraki turlardaki karşılaşmalar için büyük bir ışık oldu." şeklinde görüşlerini dile getirdi.

Değişiklikler ve Müsabaka Detayları

Bu sezon daha önce uygulanan, seribaşı takımların sahasında oynama kuralı kaldırıldı. Trendyol Süper Lig'de 4 ve Trendyol 1. Lig'de 7 olmak üzere toplamda 70 takımın yer aldığı üçüncü tur müsabakaları, 29, 30 ve 31 Ekim tarihlerinde tek maç eleme sistemi ile gerçekleştirilecek.

3. Eleme Turu Eşleşmeleri