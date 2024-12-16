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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Eleme Turu Hakemleri Belli Oldu

17-19 Aralık'ta oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu maçlarının hakemleri açıklandı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 16:01
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 16:01
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Eleme Turu Hakemleri Belli Oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Hakemleri Açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda mücadele edecek takımların hakemleri belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 17-18-19 Aralık tarihlerinde tek maç eleme usulü ile oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şu şekilde:

17 Aralık

13.00 Eyüpspor-Etimesgut Belediyespor: Ömer Tolga Güldibi
15.30 TÜMOSAN Konyaspor-Karacabey Belediyespor: Fatih Tokail
18.00 Çaykur Rizespor-Artı Değer Vanspor: Volkan Bayarslan
20.30 Corendon Alanyaspor-Amed Sportif Faaliyetler: Yasin Kol

18 Aralık

13.00 Ankara Keçiörengücü-Net Global Sivasspor: Çağdaş Altay
13.00 Muşspor-Onvo Antalyaspor: Yusuf Ziya Gündüz
13.00 GMG Kastamonuspor-Sipay Bodrum FK: Ali Şansalan
13.00 Boluspor-1461 Trabzon FK: İlker Yasin Avcı
13.00 Esenler Erokspor-Uğur Okulları İstanbulspor: Ömer Faruk Gültekin
13.00 Çorluspor 1947-Kocaelispor: Yunus Dursun
15.30 Central Hospital Ümraniyespor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Mehmet Ali Özer
15.30 Erzurumspor FK-Sakaryaspor: Ali Yılmaz
18.00 Menemen FK-MKE Ankaragücü: Raşit Yorgancılar
20.30 Gaziantep FK-52 Orduspor FK: Davut Dakul Çelik

19 Aralık

13.00 İskenderunspor-Atakaş Hatayspor: Reşat Onur Coşkunses
14.30 Kırklarelispor-Adana Demirspor: Ömer Faruk Turtay
17.00 Anagold 24Erzincanspor-Ahlatcı Çorum FK: Furkan Aksuoğlu
17.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Erkan Özdamar
20.00 Bucaspor 1928-Göztepe: Ümit Öztürk

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