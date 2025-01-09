Ziraat Türkiye Kupası'nda İlk Hafta Sonuçları ve Liderler

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk hafta geride kalırken, Trabzonspor, Gaziantep FK, Konyaspor ve Antalyaspor grup liderliğini ele geçirdi.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 23:11
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 23:11
Ziraat Türkiye Kupası'nda İlk Hafta Sonuçları ve Liderler

Ziraat Türkiye Kupası'nda İlk Hafta Sona Erdi

2019-2020 sezonunun Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında ilk hafta maçları tamamlandı. Hafta, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etmesiyle son buldu.

Gruplardaki Lider Takımlar

A Grubu'nda Trabzonspor, B Grubu'nda Gaziantep FK, C Grubu'nda TÜMOSAN Konyaspor ve D Grubu'nda Onvo Antalyaspor haftayı lider olarak kapattı.

Haftanın Maç Sonuçları

A Grubu:

  • MKE Ankaragücü-İskenderunspor: 1-1
  • Solwie Energy Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: 1-0
  • Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: 3-0

B Grubu:

  • Erzurumspor FK-Göztepe: 0-1
  • Gaziantep FK-Uğur Okulları İstanbulspor: 4-0
  • Kasımpaşa-Fenerbahçe: 0-3

C Grubu:

  • ikas Eyüpspor-Boluspor: 1-0
  • Galatasaray-RAMS Başakşehir: 2-2
  • Ahlatcı Çorum FK-TÜMOSAN Konyaspor: 0-1

D Grubu:

  • Net Global Sivasspor-Beşiktaş: 0-1
  • Onvo Antalyaspor-Kocaelispor: 3-1
  • Kırklarelispor-Sipay Bodrum FK: 4-4

Puan Durumu

A Grubu: 

1. Trabzonspor A.Ş.   3 Puan 2. Solwie Energy Fatih Karagümrük 3 Puan 3. MKE Ankaragücü 1 Puan 4. İskenderunspor A.Ş. 1 Puan 5. Çaykur Rizespor A.Ş. 0 Puan 6. Corendon Alanyaspor 0 Puan

B Grubu: 

1. Gaziantep FK 4 Puan 2. Fenerbahçe A.Ş. 3 Puan 3. Göztepe A.Ş. 1 Puan 4. Erzurumspor FK 0 Puan 5. Kasımpaşa A.Ş. 0 Puan 6. Uğur Okulları İstanbulspor 0 Puan

C Grubu: 

1. TÜMOSAN Konyaspor 3 Puan 2. ikas Eyüpspor 1 Puan 3. Galatasaray A.Ş. 2 Puan 4. RAMS Başakşehir FK 2 Puan 5. Ahlatcı Çorum FK 0 Puan 6. Boluspor 0 Puan

D Grubu: 

1. Onvo Antalyaspor 3 Puan 2. Beşiktaş A.Ş. 1 Puan 3. Sipay Bodrum FK 4 Puan 4. Kırklarelispor 4 Puan 5. Net Global Sivasspor 0 Puan 6. Kocaelispor 1 Puan

2. Hafta Maç Programı

A Grubu:

  • İskenderunspor-Trabzonspor
  • Corendon Alanyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük
  • Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü

B Grubu:

  • Fenerbahçe-Erzurumspor FK
  • Uğur Okulları İstanbulspor-Kasımpaşa
  • Göztepe-Gaziantep FK

C Grubu:

  • Boluspor-Galatasaray
  • RAMS Başakşehir-Ahlatcı Çorum FK
  • TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor

D Grubu:

  • Beşiktaş-Kırklarelispor
  • Kocaelispor-Net Global Sivasspor
  • Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor

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