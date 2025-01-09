Ziraat Türkiye Kupası'nda İlk Hafta Sonuçları ve Liderler

Ziraat Türkiye Kupası'nda İlk Hafta Sona Erdi
2019-2020 sezonunun Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında ilk hafta maçları tamamlandı. Hafta, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etmesiyle son buldu.
Gruplardaki Lider Takımlar
A Grubu'nda Trabzonspor, B Grubu'nda Gaziantep FK, C Grubu'nda TÜMOSAN Konyaspor ve D Grubu'nda Onvo Antalyaspor haftayı lider olarak kapattı.
Haftanın Maç Sonuçları
A Grubu:
- MKE Ankaragücü-İskenderunspor: 1-1
- Solwie Energy Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: 1-0
- Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: 3-0
B Grubu:
- Erzurumspor FK-Göztepe: 0-1
- Gaziantep FK-Uğur Okulları İstanbulspor: 4-0
- Kasımpaşa-Fenerbahçe: 0-3
C Grubu:
- ikas Eyüpspor-Boluspor: 1-0
- Galatasaray-RAMS Başakşehir: 2-2
- Ahlatcı Çorum FK-TÜMOSAN Konyaspor: 0-1
D Grubu:
- Net Global Sivasspor-Beşiktaş: 0-1
- Onvo Antalyaspor-Kocaelispor: 3-1
- Kırklarelispor-Sipay Bodrum FK: 4-4
Puan Durumu
A Grubu:
1. Trabzonspor A.Ş. 3 Puan 2. Solwie Energy Fatih Karagümrük 3 Puan 3. MKE Ankaragücü 1 Puan 4. İskenderunspor A.Ş. 1 Puan 5. Çaykur Rizespor A.Ş. 0 Puan 6. Corendon Alanyaspor 0 Puan
B Grubu:
1. Gaziantep FK 4 Puan 2. Fenerbahçe A.Ş. 3 Puan 3. Göztepe A.Ş. 1 Puan 4. Erzurumspor FK 0 Puan 5. Kasımpaşa A.Ş. 0 Puan 6. Uğur Okulları İstanbulspor 0 Puan
C Grubu:
1. TÜMOSAN Konyaspor 3 Puan 2. ikas Eyüpspor 1 Puan 3. Galatasaray A.Ş. 2 Puan 4. RAMS Başakşehir FK 2 Puan 5. Ahlatcı Çorum FK 0 Puan 6. Boluspor 0 Puan
D Grubu:
1. Onvo Antalyaspor 3 Puan 2. Beşiktaş A.Ş. 1 Puan 3. Sipay Bodrum FK 4 Puan 4. Kırklarelispor 4 Puan 5. Net Global Sivasspor 0 Puan 6. Kocaelispor 1 Puan
2. Hafta Maç Programı
A Grubu:
- İskenderunspor-Trabzonspor
- Corendon Alanyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük
- Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü
B Grubu:
- Fenerbahçe-Erzurumspor FK
- Uğur Okulları İstanbulspor-Kasımpaşa
- Göztepe-Gaziantep FK
C Grubu:
- Boluspor-Galatasaray
- RAMS Başakşehir-Ahlatcı Çorum FK
- TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor
D Grubu:
- Beşiktaş-Kırklarelispor
- Kocaelispor-Net Global Sivasspor
- Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor