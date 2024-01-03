13 yaşındaki bir çocuk Tetris'i yenen ilk kişi oldu!

Yenilmek üzere tasarlanmayan Tetris, yaklaşık 40 yıllık tarihi boyunca oyuncular kaybedene kadar süresiz olarak oynanacak şekilde tasarlandı. Ancak, profesyonel Tetris oyuncusu Willis Gibson, "Blue Scuti" oyunun en uç seviyelerini çökene kadar oynayarak, orijinal sürümünden yaklaşık 30 yıl sonra Tetris'i yenen ilk kişi oldu. Bu başarının insanların Tetris'i ne kadar zorlayabileceğini keşfetmeye yönelik uzun bir yolculuğun sadece bir adımı olduğu belirtildi.

Tetris, çoğu tek oyunculu oyun gibi geleneksel bir sona sahip değil ve oyuncu kaybedene kadar devam edecek şekilde tasarlandı. Onlarca yıl boyunca profesyonel oyuncular NES versiyonunun teorik sonuna ulaştıklarını düşündüler. Fakat son buluşlar üst düzey oyunda devrim yarattı ve kodun kırılma noktasını erişilebilir hale getirdi.





TETRİS’TE KIRILMAYI BEKLEYEN BAŞKA REKORLAR VAR

Willis Gibson, henüz 13 yaşındayken, 157’nci seviyede çarpışmaya neden olma ihtimali yüksek olan tek bir çizgi atarak bu başarıyı elde eden ve "Gerçek Ölüm Ekranı "nı tetikleyen ilk oyuncu oldu. Yine de başka rekorlar da fethedilmeyi bekliyor.

Örneğin, henüz hiç kimse Tetris'i en erken teorik fırsatta 155’inci seviyeye geçtikten sonra tek puan alarak çökertmedi. Profesyoneller ayrıca çöküşü hızlandırmayı veya çöküşten önce mümkün olan en yüksek puanı almayı deneyebiliyor. Bununla birlikte, Tetris'teki nihai hedef 255’inci seviyeye ulaşana kadar bir çöküşten kaçınmak olabilir. Bu noktada seviye 0'da yeniden başlayacak. Bilgisayarlar bunun tam olarak nasıl yapılabileceğini gösterdi. Fakat bunu bir insanın başarıp başaramayacağı ise henüz bilinmiyor.

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