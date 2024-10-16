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16. Uluslararası Robot Yarışması Erzurum'da Başladı

Erzurum'da düzenlenen 16. Uluslararası Robot Yarışması, 6691 katılımcı ile kapılarını açtı.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 14:10
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 14:33
16. Uluslararası Robot Yarışması Erzurum'da Başladı

16. Uluslararası Robot Yarışması Başladı

Erzurum, "Eğitimin Yüzyılında Ahilik ve Teknoloji" temasıyla bu yıl 16.'sı düzenlenen Uluslararası Robot Yarışması'na ev sahipliği yapıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) öncülüğünde ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) işbirliğiyle gerçekleştirilen yarışma, 3 gün boyunca 17 ülkeden 6691 katılımcıyı ağırlayacak.

Yarışmanın Açılışında Önemli Mesajlar Verildi

Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın mesajıyla başladı. Yarışma için hazırlanan kısa filmler de katılımcılarla paylaşıldı.

Geleceğin Bireylerini Yetiştirmek

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, açılışta yaptığı konuşmada, 21. yüzyılın önemli değişimlerini vurgulayarak, "Öğrencilerimizin bilimsel düşünme becerilerini kazanmalarını hedefliyoruz" dedi. Ökten, yarışmanın dinamik katılımcı sayısının gençlerin potansiyellerini sergilemesi açısından büyük bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Erzurum’un Bilim ve Teknoloji Merkezi Olduğunu Vurguladı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, yarışmanın geçmişine atıfta bulunarak, "Bu organizasyon, geleceğin mühendisleri ve bilim insanları için zemin hazırlıyor" şeklinde konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise, etkinliğin Erzurum’un köklü geleneği ile modern bilimin buluşmasının bir örneği olduğunun altını çizdi.

Uluslararası Katılım ve heyecan

TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz, 17 farklı ülkeden özellikle eğitim seviyesinin her derecesinden katılımların gerçekleştiğini belirtti. Yarışma, bilimsel ve teknolojik hareketliliği artırmayı hedefliyor.

Programa katılan diğer protokol üyeleri arasında, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım ve Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak da yer aldı. Bakan Yardımcısı Ökten ve diğer protokol üyeleri, yarışma için kura çekimini gerçekleştirdi ve stantları ziyaret etti.

16. Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Robot Yarışması, Erzurum'un ev sahipliğinde başladı....

16. Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Robot Yarışması, Erzurum'un ev sahipliğinde başladı. Yarışmanın açılışına Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten (arkada sol 5) Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi (arkada sağ 5), Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım (arkada sağ 2), Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak (arkada sol 3), İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar (arkada sol 2) ve TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz (arkada solda) da katıldı.

16. Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Robot Yarışması, Erzurum'un ev sahipliğinde başladı....

16. Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Robot Yarışması, Erzurum'un ev sahipliğinde başladı. Yarışmanın açılışına Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten (arkada sol 5) Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi (arkada sağ 5), Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım (arkada sağ 2), Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak (arkada sol 3), İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar (arkada sol 2) ve TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz (arkada solda) da katıldı.

16. Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Robot Yarışması, Erzurum'un ev sahipliğinde başladı....

16. Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Robot Yarışması, Erzurum'un ev sahipliğinde başladı. Yarışmanın açılışına Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten (arkada sol 5) Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi (arkada sağ 5), Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım (arkada sağ 2), Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak (arkada sol 3), İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar (arkada sol 2) ve TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz (arkada solda) da katıldı.

16. Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Robot Yarışması, Erzurum'un ev sahipliğinde başladı....

16. Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Robot Yarışması, Erzurum'un ev sahipliğinde başladı. Yarışmanın açılışına Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten (arkada sol 5) Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi (arkada sağ 5), Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım (arkada sağ 2), Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak (arkada sol 3), İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar (arkada sol 2) ve TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz (arkada solda) da katıldı.

16. Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Robot Yarışması, Erzurum'un ev sahipliğinde başladı....

16. Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Robot Yarışması, Erzurum'un ev sahipliğinde başladı. Yarışmanın açılışına Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten (arkada sol 5) Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi (arkada sağ 5), Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım (arkada sağ 2), Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak (arkada sol 3), İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar (arkada sol 2) ve TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz (arkada solda) da katıldı.

16. Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Robot Yarışması, Erzurum'un ev sahipliğinde başladı....

16. Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Robot Yarışması, Erzurum'un ev sahipliğinde başladı. Yarışmanın açılışına Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten (arkada sol 5) Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi (arkada sağ 5), Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım (arkada sağ 2), Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak (arkada sol 3), İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar (arkada sol 2) ve TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz (arkada solda) da katıldı.

16. Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Robot Yarışması, Erzurum'un ev sahipliğinde başladı....

16. Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Robot Yarışması, Erzurum'un ev sahipliğinde başladı. Yarışmanın açılışına Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten (arkada sol 5) Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi (arkada sağ 5), Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım (arkada sağ 2), Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak (arkada sol 3), İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar (arkada sol 2) ve TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz (arkada solda) da katıldı.

16. Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Robot Yarışması, Erzurum'un ev sahipliğinde başladı....

16. Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Robot Yarışması, Erzurum'un ev sahipliğinde başladı. Yarışmanın açılışına Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten (arkada sol 5) Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi (arkada sağ 5), Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım (arkada sağ 2), Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak (arkada sol 3), İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar (arkada sol 2) ve TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz (arkada solda) da katıldı.

16. Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Robot Yarışması, Erzurum'un ev sahipliğinde başladı....

16. Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Robot Yarışması, Erzurum'un ev sahipliğinde başladı. Yarışmanın açılışına Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten (arkada sol 5) Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi (arkada sağ 5), Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım (arkada sağ 2), Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak (arkada sol 3), İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar (arkada sol 2) ve TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz (arkada solda) da katıldı.

16. Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Robot Yarışması, Erzurum'un ev sahipliğinde başladı....

16. Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Robot Yarışması, Erzurum'un ev sahipliğinde başladı. Yarışmanın açılışına Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten (arkada sol 5) Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi (arkada sağ 5), Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım (arkada sağ 2), Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak (arkada sol 3), İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar (arkada sol 2) ve TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz (arkada solda) da katıldı.

16. Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Robot Yarışması, Erzurum'un ev sahipliğinde başladı....

16. Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Robot Yarışması, Erzurum'un ev sahipliğinde başladı. Yarışmanın açılışına Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten (arkada sol 5) Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi (arkada sağ 5), Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım (arkada sağ 2), Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak (arkada sol 3), İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar (arkada sol 2) ve TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz (arkada solda) da katıldı.

16. Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Robot Yarışması, Erzurum'un ev sahipliğinde başladı....

16. Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Robot Yarışması, Erzurum'un ev sahipliğinde başladı. Yarışmanın açılışına Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten (arkada sol 5) Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi (arkada sağ 5), Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım (arkada sağ 2), Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak (arkada sol 3), İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar (arkada sol 2) ve TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz (arkada solda) da katıldı.

16. Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Robot Yarışması, Erzurum'un ev sahipliğinde başladı....

16. Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Robot Yarışması, Erzurum'un ev sahipliğinde başladı. Yarışmanın açılışına Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten (arkada sol 5) Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi (arkada sağ 5), Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım (arkada sağ 2), Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak (arkada sol 3), İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar (arkada sol 2) ve TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz (arkada solda) da katıldı.

16. Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Robot Yarışması, Erzurum'un ev sahipliğinde başladı....

16. Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Robot Yarışması, Erzurum'un ev sahipliğinde başladı. Yarışmanın açılışına Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten (arkada sol 5) Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi (arkada sağ 5), Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım (arkada sağ 2), Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak (arkada sol 3), İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar (arkada sol 2) ve TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz (arkada solda) da katıldı.

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