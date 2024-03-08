Bist 100
9.138,83 0%
DOLAR
31,97 0,46%
EURO
35 -0,04%
ALTIN
2.215,88 0,9%

2025 Tesla Model 3 Performance modelinin özellikleri ortaya çıktı

2025 Tesla Model 3 Performans Modelinin merakla beklenen özellikleri ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 08.03.2024 14:25
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 14:25
2025 Tesla Model 3 Performance modelinin özellikleri ortaya çıktı

Tesla'nın dünya çapında en çok satan otomobillerinden birisi Tesla Model 3 olarak bilinir. Bu popüler ve uygun fiyatlı model, kitlelerin elektrikli araçlara erken erişmesini sağladı. Daha agresif spor model araçlarla ilgili yenilikler çok tuhaf. Bir kullanıcı Twitter üzerinden Tesla Model 3 Performance modeli ile ilgili özellikleri detaylandıran bir belge paylaştı.

Tesla Model 3 Performance Özellikleri

Tesla Model 3'ün performansı oldukça ilgi çekici. Model 3 Performance, markanın uygun fiyata sahip spor otomobili olarak adından söz ettiriyor ve birçok kişi tarafından uygun fiyatlı elektrikli spor otomobiller dünyasına giriş noktası olarak görülüyor. Elbette hızlı olmak da çekici. Bir süredir bu aracın geliştirilme aşamasında olduğu ve son versiyon üzerinde çalıştığına dair bilgiler mevcuttu.

2025 Tesla Model 3 Performance modelinin özellikleri ortaya çıktı

Şu ana kadar teknik özelliklerine ilişkin kesin ve net bir bilgi verilmedi. Fakat; bir Twitter kullanıcısının konuya ilişkin yeni bir belge paylaştığı görüldü. Kaynaklar bu belgelerin doğruluğuna dair açık bir referansta bulunmadı. Ancak bu belgenin Güney Kore Çevre Bakanlığı tarafından sızdırıldığı yönünde şüpheler var.

Bu belgede yer alan verilerde Tesla Model 3 Performance, 412 beygir güç üreten yeni bir motorla donatılıyor. Arkaya monte edilen bu yeni motorla ciddi bir drift aracına dönüşüyor. Henüz drift yarışında elektrikli bir araba görülmedi. Model 3, performans açısından listenin başında yer alan otomobil olabilir. Ayrıca otomobilin ön kısmındaki motor 211 beygir güç üretmeye devam ediyor.

2025 Tesla Model 3 Performance modelinin özellikleri ortaya çıktı

Bu kısımda çok önemli bir nokta bulunuyor. Bazı kullanıcılar 412+211=623 HP gibi yorumlarda bulundu. Ancak iki ayrı motorun gücünü eklemek size aracın gerçek gücünü vermez. Önemli olan da söz konusu motorların araca sağladığı gücün yüzde kaçını hesaplayabilmektir. Bu henüz bilinmemekte. Aracın motor fonksiyonunun yanı sıra ismi de değişecek. Bu belge, Model 3 Ludicrous adlı yeni bir performans modeli hakkında bilgi içermektedir.

Bu aynı zamanda kesin olarak doğrulanması mümkün olmayan bir bilgidir.

İLGİLİ HABERLER

Bu pazar son gün! Çarliston biber 17 TL'den, dana kuşbaşı 159, 30'lu yumurta 89 TL' den son stoklar

Bu pazar son gün! Çarliston biber 17 TL'den, dana kuşbaşı 159, 30'lu yumurta 89 TL' den son stoklar

Bu meslekleri yapana erken emeklilik piyangosu vurdu! Anında emekli olacaklar

Bu meslekleri yapana erken emeklilik piyangosu vurdu! Anında emekli olacaklar

İBB kesenin ağzını açtı! Başvuran dar gelirliye ramazan kolisi yardımı yapılacak!

İBB kesenin ağzını açtı! Başvuran dar gelirliye ramazan kolisi yardımı yapılacak!

Nakde sıkışan emekliye 5000 TL'lik can suyu ödemesi! 14 milyon emekli başvurabilecek

Nakde sıkışan emekliye 5000 TL'lik can suyu ödemesi! 14 milyon emekli başvurabilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
En pahalı Spotify kullanan ülke belli oldu
2
2025 Tesla Model 3 Performance modelinin özellikleri ortaya çıktı
3
Epic Games'ten ücretsiz oyun kampanyası
4
A101, piyasadan 9 bin TL ucuza iPhone 14 Plus satacak
5
Google'ın eski mühendisi yapay zeka verilerini çaldı
6
Türkiye'ye 5G teknolojisinin ne zaman geleceği belli oldu
7
Xiaomi 14T Pro'dan ilk detaylar ortaya çıkmaya başladı

Geliri bu miktarın altında olana başvuru açık! Bu ay 12.000 TL devlet yardımı yapılacak

60 yaş üstü vatandaşlar derhal başvursun! Belediye 5000 TL maaşa bağlayacak

4A-4B-4C'liye 17 Mart müjdesi! 12.500 TL-15.000 TL jesti yapıldı

Hemen kartlara bakılması gerekiyor! 1.000 TL Ramazan desteği mutfakları şenlendirecek

Nakde sıkışan emekliye 5000 TL'lik can suyu ödemesi! 14 milyon emekli başvurabilecek

Ek zam müjdesi verildi: Günlük maaş 1300 TL'ye yükseldi

Ziraat Bankası az önce SMS ile duyurdu! 100.000 TL'lik ihtiyaç kredisi kapısı açıldı

0-6 yaş arası çocuğu olan anne babaya ulaşım desteği - Yollar bedava olacak

Bu meslekleri yapana erken emeklilik piyangosu vurdu! Anında emekli olacaklar

Asgari ücret zammı yetmedi! 2500 TL yemek parası+ 2 bin TL eğitim ücreti ödenecek

Bu pazar son gün! Çarliston biber 17 TL'den, dana kuşbaşı 159, 30'lu yumurta 89 TL' den son stoklar

İBB kesenin ağzını açtı! Başvuran dar gelirliye ramazan kolisi yardımı yapılacak!