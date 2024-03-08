2025 Tesla Model 3 Performance modelinin özellikleri ortaya çıktı

Tesla'nın dünya çapında en çok satan otomobillerinden birisi Tesla Model 3 olarak bilinir. Bu popüler ve uygun fiyatlı model, kitlelerin elektrikli araçlara erken erişmesini sağladı. Daha agresif spor model araçlarla ilgili yenilikler çok tuhaf. Bir kullanıcı Twitter üzerinden Tesla Model 3 Performance modeli ile ilgili özellikleri detaylandıran bir belge paylaştı.

Tesla Model 3 Performance Özellikleri

Tesla Model 3'ün performansı oldukça ilgi çekici. Model 3 Performance, markanın uygun fiyata sahip spor otomobili olarak adından söz ettiriyor ve birçok kişi tarafından uygun fiyatlı elektrikli spor otomobiller dünyasına giriş noktası olarak görülüyor. Elbette hızlı olmak da çekici. Bir süredir bu aracın geliştirilme aşamasında olduğu ve son versiyon üzerinde çalıştığına dair bilgiler mevcuttu.





Şu ana kadar teknik özelliklerine ilişkin kesin ve net bir bilgi verilmedi. Fakat; bir Twitter kullanıcısının konuya ilişkin yeni bir belge paylaştığı görüldü. Kaynaklar bu belgelerin doğruluğuna dair açık bir referansta bulunmadı. Ancak bu belgenin Güney Kore Çevre Bakanlığı tarafından sızdırıldığı yönünde şüpheler var.

Bu belgede yer alan verilerde Tesla Model 3 Performance, 412 beygir güç üreten yeni bir motorla donatılıyor. Arkaya monte edilen bu yeni motorla ciddi bir drift aracına dönüşüyor. Henüz drift yarışında elektrikli bir araba görülmedi. Model 3, performans açısından listenin başında yer alan otomobil olabilir. Ayrıca otomobilin ön kısmındaki motor 211 beygir güç üretmeye devam ediyor.





Bu kısımda çok önemli bir nokta bulunuyor. Bazı kullanıcılar 412+211=623 HP gibi yorumlarda bulundu. Ancak iki ayrı motorun gücünü eklemek size aracın gerçek gücünü vermez. Önemli olan da söz konusu motorların araca sağladığı gücün yüzde kaçını hesaplayabilmektir. Bu henüz bilinmemekte. Aracın motor fonksiyonunun yanı sıra ismi de değişecek. Bu belge, Model 3 Ludicrous adlı yeni bir performans modeli hakkında bilgi içermektedir.

Bu aynı zamanda kesin olarak doğrulanması mümkün olmayan bir bilgidir.