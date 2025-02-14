4. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi Kocaeli’de Başladı

Kocaeli'de Bilim Merkezi Zirvesi Hayata Geçti

Kocaeli Kongre Merkezi'nde başlayan 4. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi, bilimin toplumla buluşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor. Zirve, TÜBİTAK ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenleniyor.

TÜBİTAK Başkanı Orhan Aydın: "Bilim Merkezleri Hayati Bir Rol Oynuyor"

TÜBİTAK Başkanı Orhan Aydın, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, bilim merkezlerinin önemine vurgu yaptı. Aydın, "Bilim merkezleri 7'den 70'e topluma bilimi sevdirmek ve yaygınlaştırmak adına önemli bir misyon üstleniyor" dedi.

Aydın devamında, Türkiye genelinde 30'u aşan bilim merkezinin yöneticileri ve organizatörlerinin bir araya geldiğini belirterek, bu platformda deneyim alışverişinin sağlanacağını ifade etti.

Kocaeli'nin Bilim Çalışmaları

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da, Kocaeli Bilim Merkezi'nin Türkiye'deki ilk merkezlerden biri olduğunu ve önemli bir endüstriyel dönüşüm projesi olduğunu belirtti. 2009 yılından beri Kocaeli'de çocuklara bilgisayarla tanışma fırsatı sunduklarını ve şu anda 330 okulda robotik kodlama ve tasarım atölyeleri açtıklarını dile getirdi.

Büyükakın ayrıca, TEKNOFEST kuşağının geliştirilmesi için destek sağlamaya devam edeceklerini ve bu yıl 180 takımın başvurduğunu, 42 teknoloji takımının finalist olarak belirlendiğini açıkladı.

Ödüller ve Gelecek Planları

Zirvenin sonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, en başarılı projeleri uygulayan bilim merkezlerine ödüllerini takdim etti. Zirvenin 2. gününde bilim merkezlerinin geleceği, yapay zeka ve eğitimdeki rolleri gibi konular ele alınacak.

Etkinlik, interaktif atölyeler ve Mini Bilim Festivali ile zenginleştirilecek. Katılımcılar, doğa bilimleri, matematik, tasarım ve daha birçok alanda bilimin eğlenceli dünyasını keşfedecekler.

Türkiye'de bilimi ve teknolojiyi toplumla buluşturmak, kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren paydaşları buluşturup birbiriyle ilişkilerini güçlendirmek amacıyla TÜBİTAK ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 4. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi, Kocaeli Kongre Merkezi'nde başladı. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, bir konuşma yaptı.

Türkiye'de bilimi ve teknolojiyi toplumla buluşturmak, kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren paydaşları buluşturup birbiriyle ilişkilerini güçlendirmek amacıyla TÜBİTAK ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 4. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi, Kocaeli Kongre Merkezi'nde başladı. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, bir konuşma yaptı.