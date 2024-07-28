4. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'nin Başarısıyla Türkiye'ye Dönüş

4. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi tamamlandı ve Türkiye'ye dönen 11 kişilik bilim ekibi, yaklaşık bir ay süren çalışmalarıyla önemli veriler elde etti. Araştırma Seferi Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy, kutuplardaki araştırmaların değerine vurgu yaparak, "Kutuplardaki bilimsel gücümüz çok ciddi boyutlara ulaştı. Bunun sürdürülebilirliği ve şu..." dedi.

Seferin Detayları ve Katılımcılar

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen sefer, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda yapıldı. Bilim ekibi Arktik bölgede denizsel alanda 16 projeye yönelik çalışmalar yürüttü.

İklim Değişikliği Üzerine Yapılan Çalışmalar

Deniz örneklemeleri, hava durumları, atmosfer verileri, fizik ve canlı bilimleri araştırmalarıyla bilim ekibi, küresel iklim değişikliğinin sebeplerini ve etkilerini ortaya koymaya yönelik önemli bulgular elde etti.

Prof. Dr. Özsoy, "Özellikle Türk bilim insanlarının seferler esnasında yaptığı çalışmalar, döndükten sonra analiz süreçleri ve getirdikleri örnekler üzerindeki incelemeler, bilimsel yayınlarla taçlandırılıyor." ifadelerini kullandı.

Kuzeyin Isınması ve Ekonomik Etkileri

Özsoy, iklim değişikliğinin ekonomik etkilerini de dile getirerek, deniz buzlarının erimesine bağlı olarak yeni deniz yollarının açıldığını belirtti. Ayrıca kuzey bölgelerin güneye göre daha fazla sıcaklık artışına maruz kaldığını vurguladı.

Örnekleme Çalışmaları ve Sonuçlar

Prof. Dr. Ersan Başar, 51 istasyondan deniz örnekleri topladıklarını ve çalışmaların önemli sonuçlar vereceğini ifade etti. Yapılan araştırma çalışmalarının, deniz kirliliği ve deniz oşinografi gibi konular üzerinden etkili olacak.

Buzulların Erimesi

Başar, Arktik bölgesindeki buzullardaki erimenin, Antarktika'ya göre çok daha hızlı olduğunu belirterek, "Erimenin getirdiği başka etkiler de var. Bu durum, iklim değişimi ve ekosistem üzerindeki etkilere yol açıyor." şeklinde değerlendirdi.

Dördüncü Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'ni gerçekleştiren, aralarında yabancı bilim insanlarının da bulunduğu 11 kişilik bilim ekibi, 1 ay süren çalışmalarını tamamlayarak Türkiye'ye dönüş yaptı.

Dördüncü Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'ni gerçekleştiren, aralarında yabancı bilim insanlarının da bulunduğu 11 kişilik bilim ekibi, 1 ay süren çalışmalarını tamamlayarak Türkiye'ye dönüş yaptı.

Dördüncü Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'ni gerçekleştiren, aralarında yabancı bilim insanlarının da bulunduğu 11 kişilik bilim ekibi, 1 ay süren çalışmalarını tamamlayarak Türkiye'ye dönüş yaptı.

Dördüncü Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'ni gerçekleştiren, aralarında yabancı bilim insanlarının da bulunduğu 11 kişilik bilim ekibi, 1 ay süren çalışmalarını tamamlayarak Türkiye'ye dönüş yaptı.