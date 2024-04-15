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4K özellikli LG 50UQ75006 TV için BİM'den yeni kampanya!

LG 50UQ75006 televizyonu BİM Marketlerde satışta. İşte diğer detaylar...

Yayın Tarihi: 15.04.2024 14:04
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 14:04
4K özellikli LG 50UQ75006 TV için BİM'den yeni kampanya!

LG 50UQ75006 televizyonu, BİM'de yeniden kampanyalı satışa sunuluyor. 19 Nisan'da piyasaya sürülecek olan televizyon, uygun fiyatıyla 4K çözünürlük arayanları cezbediyor. Bu model, 4K çözünürlüğü sayesinde yüksek kaliteli görüntü deneyimi sunuyor. α5 5. nesil AI işlemcisine sahip olan televizyon, webOS işletim sistemiyle geliyor, böylece kullanıcılar uygulamaları veya oyunları kolayca yükleyebiliyor. 

Şık tasarımıyla dikkat çeken televizyonda dahili uydu alıcısı bulunuyor, bu da harici bir uydu alıcısına ihtiyaç duymadan yayınları izlemeyi sağlıyor. Ayrıca, 20 watt gücünde bir ses sistemi ve Bluetooth desteği bulunuyor. AirPlay 2 özelliği sayesinde iOS veya Mac kullanıcıları kablosuz olarak cihazlarındaki içerikleri televizyonda görüntüleyebiliyor. Bu özelliklerle donatılmış olan LG 50UQ75006 televizyon, kullanıcılara modern bir eğlence deneyimi sunuyor. İşte diğer detaylar... 

LG 50UQ75006 televizyonu

BİM MARKETLER KAMPANYALI SATIŞTA LG 50UQ75006 TELEVİZYONU VE ÖZELLİKLERİ

LG 50UQ75006 televizyon, çeşitli bağlantı seçenekleri sunuyor. Bluetooth ve Wi-Fi kablosuz bağlantı seçeneklerinin yanı sıra, 3 adet HDMI, 1 adet USB ve Ethernet bağlantı noktaları da bulunuyor. Üstelik, 2 yıl boyunca LG Türkiye garantisiyle destekleniyor. Bu televizyon, piyasadaki benzerlerine göre daha uygun bir fiyata sahip. 19 Nisan'da BİM mağazalarında satışa sunulacak olan televizyonun indirimli fiyatı ise 17.499 TL olarak belirlendi. Bu özelliklerle donatılmış olan LG 50UQ75006 televizyon, kullanıcılara geniş bağlantı seçenekleri ve uygun fiyatıyla modern bir eğlence deneyimi sunuyor.

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