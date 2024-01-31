55 milyar dolarlık Tesla ödeme paketi iptal edildi! Elon Musk dünyanın en zengin insanı olma ünvanını kaybedebilir!

Elon Musk'ın serveti, bir Delaware yargıcının salı günü milyarderin 55 milyar dolarlık Tesla ödeme paketini iptal ederek rekor kıran yönetici tazminat planını geçersiz kılmasının ardından potansiyel bir mali darbe ile karşı karşıya kaldı.

Bu karar, Musk'ın 31 Ocak itibarıyla 205 milyar dolar civarında olduğu tahmin edilen net servetinde büyük bir düşüş yaşanabileceği anlamına geliyor. Bloomberg'e göre maaş paketi salı günü kapanış saatinde yaklaşık 51,1 milyar dolar değerindeydi ve Musk'ın en yüksek değerli varlıkları arasında yer alıyordu.

Edinilen bilgilere göre, 51,1 milyar dolarlık tazminat planı olmasaydı, Musk'ın net değeri yaklaşık 154 milyar dolara düşecek ve dünyanın en zengin insanları listesinde birkaç basamak aşağı inecekti.

Bloomberg'in Milyarderler Endeksi, salı günü Musk'ın tahmini net değerinden bu seçenekleri hemen kaldırmadı.

Musk 2023 yılının büyük bir kısmını dünyanın en zengin insanı olarak geçirdi. Amazon'dan Jeff Bezos şu anda 186 milyar dolarlık net servetiyle dünyanın en zengin ikinci kişisi konumunda yer alıyor. Onu, Bloomberg'in Milyarderler Endeksi'ne göre 183 milyar dolar değerinde olduğu tahmin edilen lüks mallar şirketi LVMH'nin Fransız CEO'su Bernard Arnault takip ediyor.

Musk'ın ödeme paketi, otomobil üreticisinin finansal büyümesine ilişkin bir dizi hedefe bağlı olarak 12 dilim halinde 304 milyon hisse senedi opsiyonu etrafında şekilleniyor. Tazminat planı 2018'de uygulamaya konduğunda Tesla, Musk'ın Tesla'ya odaklanmasını sağlamak için çok yüksek ücretin gerekli olduğunu savundu. Bloomberg'e göre, opsiyonlar Musk tarafından kullanılmadı.

Tesla hissedarı Richard Tornetta, "makul muhakeme sınırlarının ötesinde" olduğunu savunduğu ve Musk'ı karar üzerinde aşırı etkiye sahip olmakla suçladığı ödeme planının uygulamaya konulmasından kısa bir süre sonra Tesla ve Musk'a dava açtı.

Salı günkü karar, Delaware'deki bir yargıcın davaya bakmasından bir yıldan fazla bir süre sonra alındı.

Tornetta'nın avukatı Greg Varallo, The New York Times'a hisselerin iptal edileceğini söyledi. Kararın nasıl uygulanacağı belli değil ve Tesla, hâlâ karara itiraz edebilir. Ancak Musk, X'teki bir paylaşımında karara atıfta bulunarak "Şirketinizi asla Delaware eyaletinde kurmayın" dedi.





BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Edinilen bilgilere göre, Tesla ve Musk'ın nasıl ilerleyecekleri konusunda çeşitli seçenekleri var.

Los Angeles merkezli bir avukat ve arabulucu olan Angela Reddock-Wright, kurulun masaya geri dönüp herkesi tatmin edecek bir ödeme planı üzerinde müzakere edebileceğini, belki de bunun gerçekleşmesine yardımcı olması için bir arabulucu tutabileceğini söyledi.

"Şirketin iyiliğini düşünüyorlarsa, bunu mahkeme ve dava dışında çözmek isteyeceklerdir" diyen Wright, bunun en tipik yol olacağını ekledi. Mahkemede sürüncemede bırakmanın Tesla'nın hisse senedi fiyatı için kötü olabileceğini söyledi.

Mahkeme dışında bir anlaşmaya varamazlarsa, Tesla’nın muhtemelen temyize gideceği ancak Musk’ın hemen temyize gitmek istemeyebileceği öngörülüyor.

New York merkezli bir avukat olan Cynthia Augello ise tarafların resmi bir temyizden önce bir paket üzerinde pazarlık yapmaya çalışabileceklerini söyledi. Augello, temyize gidilmesi halinde Musk'ın, yönetim kurulunun tarafsızlığına bakmaksızın tazminat paketinin adil olduğunu savunmak için Tesla'nın değer artışına işaret edebileceğini ifade etti.