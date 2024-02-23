Xiaomi 14 Ultra MWC öncesinde Çin'de piyasaya sürüldü!

Xiaomi, dün halihazırda piyasaya sürülmüş olan Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro'ya katılan Xiaomi 14 Ultra'yı tanıttı. Ancak adından da anlaşılacağı üzere Xiaomi 14 Ultra, Çinli satıcının şimdiye kadar piyasaya sürdüğü en güçlü telefon olduğu belirtildi. Ultra, Samsung'un ocak ayında piyasaya sürdüğü Galaxy S24 Ultra da dahil olmak üzere diğer 2024 amiral gemilerine karşı mücadele edecek.

Xiaomi 14 Ultra şu anda sadece Çin'de satışa sunuldu. Fakat kısa sürede dünya genelinde piyasaya sürüleceği öğrenildi. Xiaomi'nin, pazar günü Barselona'da düzenleyeceği Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) Xiaomi 14 Ultra'nın tanıtılması bekleniyor. Bu kapsamda, Xiaomi CEO'su Lei Jun geçtiğimiz günlerde Ultra'nın pazar günü MWC 2024'te tanıtılacağını söyledi.

Bu arada, Çin'e bağlı Xiaomi 14 Ultra sayfaları da telefonun özelliklerini ve fiyatını ortaya koyuyor. Telefonun ana özelliğinin kamera olduğunu anlamak için sayfadaki metni anlamanıza bile gerek olmaması. Çünkü çoğu tarayıcı bunu sizin için çevirecek. Xiaomi 14 Ultra, telefonun üst arka kısmının çoğunu kaplayan dört lensli bir arkaya bakan kamera modülüne sahip.

Xiaomi, halihazırda ön siparişe sunulduğu için telefonun fiyatlandırma bilgilerini açıkladı. Xiaomi 14 Ultra, 12 GB/256 GB versiyonu için 904 dolardan başlarken, 16 GB/1 TB modeli 1084 dolar olacak. İkincisinin titanyum versiyonu ise 1.223 dolardan satışa sunulacak. Yakın tarihli bir Xiaomi 14 Ultra haberine göre, Avrupa fiyatları muhtemelen bundan daha yüksek olacak.





XİAOMİ YAPAY ZEKÂ ALTYAPILI HESAPLAMALI FOTOĞRAFÇILIK MOTORU GELİŞTİRDİ

Arkadaki kamera sistemi beklediğiniz Leica markasına sahip ve 4 adet 50 megapiksel sensör taşıyor. Buna birincil 1 inç sensör ve 50 megapiksel Sony LYT-900 kamera dahil ve diğer üç sensör de Sony'den geliyor. Ayrıca, Xiaomi 14 Ultra'nın ön yüzünde 32 megapiksel selfie kamerası bulunuyor.

Kamera özellikleri bununla da bitmiyor. Xiaomi, kendi kendini açıklayıcı olması gereken Xiaomi'nin yapay zekâ tabanlı hesaplamalı fotoğrafçılık motoru Xiaomi AISP'yi geliştirdi.

Son olarak, Xiaomi 14 Ultra, USB-C üzerinden telefona bağlanacak isteğe bağlı bir Leica Pro Kit ile birlikte gelecek. Bu kit, bir kamera tutacağı görevi görüyor ve fotoğraf çekmeyi her zamankinden daha kolay hale getirecek ekstra düğmelerin yanı sıra ahize için 1.500 mAh’lik ek pil gücü sağlıyor.

Xiaomi 14 Ultra, size 3 bin nit'lik en yüksek parlaklığı sağlayabilen 6,73 inç OLED ekran da dahil olmak üzere 2024 Android amiral gemisi için mümkün olan en iyi özellikleri taşıyor. Snapdragon 8 Gen 3, RAM için 12 GB ila 16 GB ve 256 GB ila 1 TB depolama alanı ile birlikte telefona güç veriyor. Ayrıca, 5 bin 300 mAh pil, 90 W hızlı kablolu şarjı ve 80 W kablosuz şarjı destekliyor.

Yazılım tarafında ise, Xiaomi'nin HyperOS'u ile Android 14 bulunuyor. AISP kısmı dışında dikkat çekici bir şekilde eksik olan şeyin yapay zekâ olduğu görülüyor. Ancak global sürümün farklı olabileceği konuşuluyor.