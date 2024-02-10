5G ağ dilimleme ilk kez uygulamalı olarak gösterildi!

5G teknolojisi mobil ağlarda devrim yaratmayı vaat etse de dünya hâlâ bu geleceğin gerçeğe dönüşmesini bekliyor. Bu arada, büyük ağ operatörleri 5G ağları için ek yapı taşları sunma konusunda önemli ilerleme kaydediyor.

BT Group kısa süre önce Adastral Park araştırma laboratuarında 5G ağ dilimleme yeteneklerini sergiledi. Ağ dilimleme, uzun zamandır 5G standardının temel bir özelliği olarak vaat ediliyordu ve İngiliz telekom devi nihayet teknolojinin yeni nesil mobil ağlarda bant genişliğini ve hizmet sunumunu önemli ölçüde iyileştirebileceğini gösterdi.

5G ağ dilimleme, esasen mobil geniş bant dilimlerini bağımsız mantıksal ağlara bölen bir ağ sanallaştırma mimarisi olarak biliniyor. Bu dilimler, aynı fiziksel 5G ağ altyapısı üzerinde izole uçtan uca bağlantı hizmetleri olarak işlev görebiliyor. Doğru 5G dilimleme, 4G gibi önceki nesil ağlar için aracılar veya uyumluluk köprüleri içermeyen tamamen özerk bir 5G altyapısı olan 5G Bağımsız (5G SA) ağı gerektiriyor.

BT Group, ağ dilimleme işlemini göstermek için Ericsson tarafından sağlanan bir 5G SA ve Snapdragon 8 Gen 2 SoC tabanlı bir Samsung Galaxy S23 Ultra akıllı telefon kullandı. Mobil cihaz, BT tarafından açıklandığı gibi, bireysel oyun, kurumsal ve Gelişmiş Mobil Geniş Bant (eMBB) ağ uygulamaları için farklı 5G dilimlerine bağlanabildi.





"SÜRÜKLEYİCİ BİR DENEYİM"

BT'ye göre 5G ağ dilimleme, yaklaşan 5G SA döneminde "sürükleyici bir deneyim" sağlayarak performansı, bant genişliği kullanılabilirliğini ve gecikme süresini görünüşte artırabilir. Dilimleme paradigması, Nvidia'nın bulut platformu GeForce Now üzerinde optimum bir oyun deneyimi ile test edildi ve 1080p oyun için önerilen 25 Mbps hızının üzerinde bir veri çıkışı sağladı.

BT ayrıca Fortnite'ta yerel bir oyun oturumu başlatırken, kurumsal kullanım durumları aynı anda farklı ağ dilimlerine birden fazla bağlantı sağlayabilen eMBB dilimleri ile test edildi. Samsung S23 Ultra test cihazı, istikrarlı bir bağlantı ve düşük titreşim seviyeleri sayesinde tutarlı bir 4K video akışı sağladı.

BT Baş Ağlar Sorumlusu Greg McCall, 5G ağ dilimlemesinin telekomünikasyon şirketlerinin farklı pazar segmentleri için optimize edilmiş performansla hizmet kalitesini farklılaştırmasını sağladığını belirtti. McCall, dilimleme demosunun önemli bir kilometre taşı olduğunu ve 5G SA ağlarının müşterilere sağlayacağı yeni hizmetlerin erken bir işareti olduğunu söyledi.