7 otomobil üreticisi 30 bin elektrikli araç şarj cihazı üretecek!

7 otomobil üreticisinin ortak girişimi olan IONNA, Kuzey Amerika'da 30 bin elektrikli araç şarj cihazı üretecek.

7 otomobil üreticisi 30 bin elektrikli araç şarj cihazı üretecek!
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7 otomobil üreticisi arasında bir ortak girişim olan IONNA, elektrikli araç kullananların şarj ve menzil endişesini gidermeye yardımcı olmak istiyor. Şirket, yaptığı basın açıklamasında, yasal onay aldığını ve Kuzey Amerika'da faaliyete başladığını duyurdu. BMW, General Motors, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz ve Stellantis'in yer aldığı ortak girişim, ABD ve Kanada genelinde yeni bir şarj ağı kurmayı hedefliyor.

IONNA, şarj cihazlarının Tesla'nın Kuzey Amerika Şarj Standardı (NACS) veya CCS konektörüne sahip olup olmadıklarına bakılmaksızın tüm elektrikli araçlarla çalışacağını söylüyor. Şirket, bu cihazların tuvaletler, yemek servisi ve perakende operasyonları gibi olanaklar da dahil olmak üzere arzu edilen yerlerde yer alacağını söylüyor.

Müşteriler, benzeri görülmemiş müşteri konforu ve şarj kolaylığına daha da fazla odaklanmak için mümkün olan her yerde kanopilerle birlikte gelecek uygun konumlar bekleyebilecek. Ağın işlevleri ve hizmetleri, katılımcı otomobil üreticilerinin araç içi ve uygulama içi deneyimleriyle rezervasyonlar, akıllı rota planlama ve navigasyon, ödeme uygulamaları, şeffaf enerji yönetimi ve ek özellikleri kapsayan sorunsuz entegrasyonu kolaylaştıracak.

şarj

ABD MİLYONLARCA DOLARLIK YATIRIM YAPIYOR

Şirket, tüm şarj cihazlarını yenilenebilir enerji kullanarak çalıştırmayı planladığını ve ilk şarj cihazlarını bu yılın sonlarına doğru ABD’de piyasaya sürmek istediğini, Kanada'nın ise "daha sonraki bir aşamada" geleceğini söylüyor.

IONNA'nın şarj istasyonlarının yenilenebilir enerji ile çalışması ve dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinin birleşik kalitesi, güvenilirliği ve kaynakları ile desteklenmesi amaçlanıyor. IONNA, Kuzey Amerika genelinde stratejik olarak konumlandırılmış en az 30 bin yüksek güçlü şarj istasyonu kurmayı hedefliyor.

Tesla'nın Supercharger ağı, Rivian'ın Adventure ağı ve otomobil üreticileri ile üçüncü taraflardan gelen bir dizi başka ağ arasında, ABD’deki elektrikli araç şarjının peyzajı birkaç yıl içinde büyük ölçüde değişecek. ABD hükümeti bile menzil kaygısını gidermeye yardımcı olmak için milyonlarca yatırım yapıyor.

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