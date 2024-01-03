TikTok, içerik üreticilerine görüntüleme başına ne kadar para ödüyor?

Tiktok’un içerik üreticilerine ne kadar ödeme yaptığı konusu, yükselişe geçen birçok influencer'ın aklındaki en önemli soru oldu. Bazıları geçimini sağlamanın bir yolu olarak marka anlaşmalarına yönelirken bazıları ise TikTok'un canlı yayın hediye veya abonelik özellikleri veya TikTok Shop'taki yeni e-ticaret ortaklık programı aracılığıyla hayranlardan gelir elde ediyor.

TikTok, son birkaç yıl içinde Creator Fund, Pulse reklam geliri paylaşım programı ve Creativity Program beta dahil olmak üzere içerik oluşturucu video performansına bağlı çeşitli ödeme programları başlattı.

2020'de duyurulan İçerik Oluşturucu Fonu, şirketin içerik üreticilerin için ödüllendirmek üzere ayırdığı bir para havuzuydu. Şirket Aralık 2023'te ABD, Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık'ta fonu kapatarak kullanıcıları bunun yerine en az bir dakika süren videolar yayınlamaya teşvik eden Yaratıcılık Programı beta sürümüne sahip olmaya teşvik etti.

Bazı içerik üreticiler, Yaratıcı Fonu'nu düşük ödemeler sunduğu için eleştirirken, Yaratıcılık Programı'nın ilk katılımcıları daha iyi sonuçlar elde etti.





BİR AYDA 10 BİNLERCE DOLAR

Örneğin TikToker çifti Devin ve Hunter Cordle, programdan tek bir ayda 10 binlerce dolarlık bir gelir elde etti. Hunter Cordle, Yaratıcılık Programı için, "Yaratıcı Fonu hiçbir şey ödemiyordu. Dolayısıyla bunun da farklı olacağını düşünmedik. Kazandıklarımızla birlikte tam 180 derece değişti” diye konuştu.

TikTok'un reklam geliri paylaşım programı Pulse, influencer kazançları söz konusu olduğunda pastanın nispeten küçük bir parçası oldu. 2022'de programdan aylık kazançlarını, görüntüleme sayılarını ve her bin video görüntülemesi (RPM) için gelirlerini paylaşan 8 içerik üreticisi, 17 dolara kadar gelir elde etti. Bu gelir, 2023 yılında ise 25 dolara kadar çıktı.

Bir şirket sözcüsü yaptığı açıklamada, bir kullanıcının videosu milyonlarca görüntüleme alsa bile, bunun her video görüntülemesini bir Pulse reklamının izlediği anlamına gelmediğini söyledi. Sözcü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İçerik üreticilerimizi ve reklam veren şirketlerimizi daha iyi destekleyebilmek için Pulse'ı geliştirmek üzere çalışmaya devam ediyoruz ve para kazanma fırsatlarımızı genişletmek için sabırsızlanıyoruz" dedi.

Öte yandan, YouTube, 2023'ün başlarında short özelliği için benzer bir reklam geliri paylaşım programı başlatmıştı. Şubat 2023 ödemelerini açıklayan 6 içerik üretici, milyonlarca görüntüleme alan videolar için yüzlerce dolar kazandıklarını ve bunun da yaklaşık 4 ila 5 cent’lik etkili RPM'lere denk geldiğini bildirdi.