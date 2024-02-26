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ABD’de Apple Vision Pro partisi düzenlendi!

ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco'da insanların dans ettiği ve havayı “çimdiklediği” bir Vision Pro partisi gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 26.02.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 12:01
ABD’de Apple Vision Pro partisi düzenlendi!

San Francisco'daki insanlar Apple'ın yeni yüz bilgisayarını dans partileri gibi lüks mekanlarda takıyor, hatta akşam yemeklerinde bile çıkarıyorlar.

Apple, Vision Pro'yu 2 Şubat'ta piyasaya sürdü ve hem üretkenlik hem de eğlence uygulamaları ile sürükleyici bir "uzamsal bilgi işlem" deneyimi ve 3 bin 499 dolar fiyat etiketi olarak faturalandırdı.

Piyasaya sürülmesinden bu yana, San Diego gibi Kaliforniya'nın en büyük şehirlerinden bazılarında, polisin insanları karşıdan karşıya geçerken takmamaları konusunda uyarmak zorunda kaldığı, halka açık yerlerde cihazı takan insanlar görüldü. Apple, Vision Pro'nun kontrollü iç mekân ortamlarında kullanılmasını öneriyor ve kullanıcıların cihazı takarken çevrelerinin ve vücut duruşlarının farkında olmaları gerektiğini söylüyor.

The San Francisco Standard'ın haberine göre, San Francisco'daki bazı teknoloji meraklıları ikinci öneriye pek sıcak bakmıyor. Bunun yerine DJ'lerin ve katılımcıların cihazları takıp birlikte müzik eşliğinde dans ettikleri partilerde cihazı takıyorlar.

VİSİON PRO

VİSİON PRO'NUN PİYASAYA SÜRÜLMESİNİ KUTLAMAK İÇİN DÜZENLENDİ

Yapay zekâ kolektifi Cerebral Valley, Vision Pro'nun piyasaya sürülmesini kutlamak için bir etkinlik düzenledi. Etkinlik bir gece kulübü havasında geçse de, yayın, partiye katılanların kulaklıklarının içinden yalnızca kendilerinin görebildiği havadaki şeyleri "çimdikleyerek" ve kopararak öne çıktıklarını bildirdi.

X'teki etkinlikten alınan videolarda konukların havayı dürttükleri ve ellerini önlerinde salladıkları görülüyor.

Öte yandan, Vision Pro'nun yüksek fiyat etiketi, Apple'ın ücretsiz mağaza demolarından birine katılmadıkları sürece çoğu insanın cihazı deneyemediği anlamına da geliyor.

Startup kurucularına yönelik bir yatılı burs programı olan Residency'nin kurucusu Nick Linck, X'te kalabalık bir akşam yemeği partisinde Vision Pro takan iki misafiri gösteren bir gönderi paylaştı. Linck, X'te "birkaç Vision Pro olmadan artık bir akşam yemeği partisi sayılmaz" dedi.

Reibman, The Standard'a verdiği demeçte, son zamanlarda düzenlenen birkaç yemekte Vision Pro giyen insanlar gördüğünü de söyledi.

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