Adana'da TEKNOFEST'te Savaşan İHA Yarışması Devam Ediyor

TEKNOFEST 2023 Kapsamında İHA Yarışmaları

Adana'da 2-6 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) çerçevesinde gerçekleşen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması, üçüncü gününde önemli aşamaları geride bıraktı.

Yarışmanın Yapıldığı Alan

Etkinlik, Kelaynak Havacılık Kulübü'nde düzenleniyor. Yarışmanın bu gününde, öncelikle tüm takımların teknik kontrolleri yapıldı ve ardından test uçuşları gerçekleştirildi.

Yarışma Detayları

Bu yılki yarışma, "Sabit Kanat" kategorisinde iki ayrı görevden oluşuyor: "Savaşan İHA" ve "Kamikaze İHA". Ekipler, kendilerine ait tasarımlarla izleyici karşısında mücadele ediyor.

, etkinliğin üçüncü gününde toplamda 11 takımın yer aldığını belirtti. Yarışma, katılımcılar ve izleyiciler arasında büyük bir heyecan yaratmaya devam ediyor.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması'nın üçüncü gününde uçuşlar gerçekleştirildi.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması'nın üçüncü gününde uçuşlar gerçekleştirildi.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması'nın üçüncü gününde uçuşlar gerçekleştirildi.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması'nın üçüncü gününde uçuşlar gerçekleştirildi.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması'nın üçüncü gününde uçuşlar gerçekleştirildi.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması'nın üçüncü gününde uçuşlar gerçekleştirildi.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması'nın üçüncü gününde uçuşlar gerçekleştirildi.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması'nın üçüncü gününde uçuşlar gerçekleştirildi.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması'nın üçüncü gününde uçuşlar gerçekleştirildi.