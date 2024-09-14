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Adana'da TEKNOFEST'te Savaşan İHA Yarışması Devam Ediyor

TEKNOFEST süresince Adana'da Savaşan İHA Yarışması, heyecan dolu anlara sahne oluyor.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 14:05
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 14:25
Adana'da TEKNOFEST'te Savaşan İHA Yarışması Devam Ediyor

TEKNOFEST 2023 Kapsamında İHA Yarışmaları

Adana'da 2-6 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) çerçevesinde gerçekleşen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması, üçüncü gününde önemli aşamaları geride bıraktı.

Yarışmanın Yapıldığı Alan

Etkinlik, Kelaynak Havacılık Kulübü'nde düzenleniyor. Yarışmanın bu gününde, öncelikle tüm takımların teknik kontrolleri yapıldı ve ardından test uçuşları gerçekleştirildi.

Yarışma Detayları

Bu yılki yarışma, "Sabit Kanat" kategorisinde iki ayrı görevden oluşuyor: "Savaşan İHA" ve "Kamikaze İHA". Ekipler, kendilerine ait tasarımlarla izleyici karşısında mücadele ediyor.

Yarışma sorumlusu Şevval Çelik, etkinliğin üçüncü gününde toplamda 11 takımın yer aldığını belirtti. Yarışma, katılımcılar ve izleyiciler arasında büyük bir heyecan yaratmaya devam ediyor.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST)...

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması'nın üçüncü gününde uçuşlar gerçekleştirildi.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST)...

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması'nın üçüncü gününde uçuşlar gerçekleştirildi.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST)...

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması'nın üçüncü gününde uçuşlar gerçekleştirildi.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST)...

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması'nın üçüncü gününde uçuşlar gerçekleştirildi.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST)...

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması'nın üçüncü gününde uçuşlar gerçekleştirildi.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST)...

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması'nın üçüncü gününde uçuşlar gerçekleştirildi.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST)...

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması'nın üçüncü gününde uçuşlar gerçekleştirildi.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST)...

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması'nın üçüncü gününde uçuşlar gerçekleştirildi.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST)...

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması'nın üçüncü gününde uçuşlar gerçekleştirildi.

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