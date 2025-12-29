DOLAR
ADÜ'lü Yelbora Takımı TUSAŞ Ideathon'da İlk 10'a Girip Finale Yükseldi

ADÜ PUSAY ekibinin Yelbora takımı, TUSAŞ Ideathon'da ilk 10'a kalarak finale yükseldi; Tunahan Acar, Burak Koçer, Burak Narin ve Adem Atıcıoğlu üniversiteyi temsil etti.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 13:40
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 13:40
Genç mühendisler ulusal sahnede üniversiteyi başarıyla temsil etti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) çatısı altında faaliyet gösteren PUSAY Havacılık Takımı öğrencileri, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından düzenlenen Ideathon Fikir Yarışmasında geliştirdikleri proje ile öne çıktı. Yelbora Takımı adıyla yarışmaya katılan Tunahan Acar, Burak Koçer, Burak Narin ve Adem Atıcıoğlu, jüri değerlendirmesi sonucunda ilk 10 arasına girerek finale yükselmeyi başardı.

Takımın özgün ve yenilikçi yaklaşımı, ADÜ'nün havacılık ve uzay teknolojileri alanındaki eğitim-araştırma vizyonunu yansıtarak ulusal düzeyde dikkat çekti. Öğrencilerin elde ettiği bu başarı, üniversitenin proje tabanlı eğitim ve teknoloji üretimine katkısını güçlendirdi.

"Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren Pusay Havacılık Takımı üyeleri Tunahan Acar, Burak Koçer, Burak Narin ve Adem Atıcıoğlu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) tarafından düzenlenen Ideathon Fikir Yarışması’na Yelbora Takımı adıyla katılarak ilk 10 arasına girdi ve finale kalma başarısı gösterdi. Öğrencilerimiz, yarışma kapsamında ortaya koydukları özgün ve yenilikçi fikirler ile dikkat çekerek, üniversitemizin bilimsel, teknolojik ve yenilikçi üretim vizyonunu başarıyla temsil etti. Takım üyelerini elde ettikleri bu önemli başarıdan dolayı tebrik ediyor, akademik ve proje çalışmalarında başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz"

ADÜ yönetimi ve akademik kadro, finale kalan öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Yelbora Takımı'nın final performansı merakla bekleniyor.

