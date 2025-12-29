ADÜ'lü Yelbora Takımı TUSAŞ Ideathon'da İlk 10'a Girip Finale Yükseldi

Genç mühendisler ulusal sahnede üniversiteyi başarıyla temsil etti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) çatısı altında faaliyet gösteren PUSAY Havacılık Takımı öğrencileri, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından düzenlenen Ideathon Fikir Yarışmasında geliştirdikleri proje ile öne çıktı. Yelbora Takımı adıyla yarışmaya katılan Tunahan Acar, Burak Koçer, Burak Narin ve Adem Atıcıoğlu, jüri değerlendirmesi sonucunda ilk 10 arasına girerek finale yükselmeyi başardı.

Takımın özgün ve yenilikçi yaklaşımı, ADÜ'nün havacılık ve uzay teknolojileri alanındaki eğitim-araştırma vizyonunu yansıtarak ulusal düzeyde dikkat çekti. Öğrencilerin elde ettiği bu başarı, üniversitenin proje tabanlı eğitim ve teknoloji üretimine katkısını güçlendirdi.

ADÜ yönetimi ve akademik kadro, finale kalan öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Yelbora Takımı'nın final performansı merakla bekleniyor.

