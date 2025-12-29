DOLAR
Erzurum Kent Konseyi: TEKNOFEST 2027 Erzurum’a Enerji Getirecek

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 2027 TEKNOFEST’in Erzurum’da düzenlenmesini desteklediklerini ve festivalin kente büyük enerji ve motivasyon sağlayacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 10:56
Erzurum Kent Konseyi TEKNOFEST 2027 için Destek Verdi

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın’ın 2027 TEKNOFEST’in Erzurum’da yapılması önerisini desteklediklerini açıkladı.

Tanfer, TEKNOFEST’in Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı kadim şehir Erzurum’da düzenlenmesinden duyacakları gururu vurgulayarak, "TEKNOFEST Festivali, Erzurum’a büyük bir enerji ve motivasyon kazandıracaktır" dedi.

Erzurum’un tarihsel ve bilimsel altyapısına vurgu

Erzurum’un tarihsel, bilimsel ve teknoloji alanındaki güçlü altyapısına değinen Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, TEKNOFEST’in 2027 yılında Erzurum’da yapılması konusunda destek verdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, 23 Temmuz 1919'da emperyalist güçlerin Osmanlı topraklarını paylaşmaya çalıştığı dönemde, Cumhuriyet’e geçişteki önemli adımların atılmasının ardından Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı ve önemli kararların alındığı, düşman işgalindeki vatan toprağını kurtarmak için özgürlüğe giden zorlu süreci Erzurum’dan yürüten Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşları, Erzurum Kongresi’nde ülkenin bağımsızlığa giden yolunu açmış, Erzurum Kent Konseyi olarak, TEKNOFEST’in 30 Eylül-4 Ekim 2026 tarihlerinde güzide şehrimiz Şanlıurfa’da programa alınması ile Erzurum’un da 2027 yılı programına alınmasından büyük bir onur ve gurur duyacağımızı ifade etmek istiyoruz. TEKNOFEST, Erzurum’a büyük bir enerji ve motivasyon kazandıracaktır."

Erzurum TEKNOFEST’i çok istiyor

Festivalin şehrin gelişimine katkı sağlayacağını vurgulayan Tanfer, Erzurum’un astronomi ve gökyüzü gözlemleri açısından merkezi olduğunu hatırlattı. TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği 28-31 Ağustos 2025 tarihlerinde Erzurum Konaklı Kayak Merkezi’nde gerçekleştirildiğini ve bunun gururunu yaşadıklarını belirten Tanfer, ayrıca Türkiye’nin en büyük teleskopunun Erzurum’da bulunmasını ve Atatürk Üniversitesi ile Erzurum Teknik Üniversitesi’nde ilgili bölümlerin varlığını hatırlattı.

Tanfer, "Gökyüzünü ilk okuyanların şehri olan Erzurum’un, geleceğin teknolojilerini kucaklayacak olan TEKNOFEST’e ev sahipliği yapacak olması bizleri son derece gururlandırır. Türkiye Yüzyıl’ının en kilit aktörü olarak gördüğümüz TEKNOFEST kuşağında, gençlerimiz duruşlarıyla, cesaretleriyle, özgüvenleriyle, Milli teknoloji hamlemizin genç akıncıları, milletimizin gurur kaynağı olmayı sürdürüyor. TEKNOFEST’in Erzurum’da yapılması bölgenin ekonomik, sosyal ve turizm potansiyeline önemli katkı sağlaması ile birlikte TEKNOFEST Festivali Erzurum’a büyük bir enerji ve motivasyon kazandıracaktır" diye konuştu.

Müjdeli haberi bekliyoruz

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, TEKNOFEST’in Erzurum’da yapılmasından büyük gurur duyacaklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kent Konseyi Yürütme Kurulu olarak, bu konuda her zaman Erzurum’a ayrı bir sevgisi olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır’dan, TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar’dan TEKNOFEST Festivali’nin 2027 yılı programına Erzurum’un dahil edilerek kararlaştırılması müjdesini büyük bir heyecanla beklediğimizi ifade etmek istiyoruz. Erzurum Kent Konseyi olarak, TEKNOFEST coşkusunu, bu heyecanın, bu birlik ruhunun yeni rotasının Dadaşlar Diyarı Erzurum’da olmasını temenni ediyoruz."

