Köyceğiz'de Öğrenciler Teleskopla Ay ve Satürn’ü İnceledi

Etkinlik ve organizasyon

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, Köyceğiz Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ile Naip Hüseyin Anadolu Lisesi iş birliğiyle düzenlenen 'Kadrajımdan Gökyüzü Atölyesi' etkinliği öğrencilere eşsiz bir gözlem deneyimi sundu.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın erken yaşlardan itibaren bilimsel düşünme, teknolojik üretkenlik ve sosyal beceri gelişimini teşvik amacıyla yürüttüğü Genç-Arge Faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, Köyceğiz Aralık ayı faaliyeti olarak Naip Hüseyin Anadolu Lisesi tarafından organize edildi.

Gözlemler ve katılım

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden Astronom Doç. Dr. Hasan Zühtü Okulu yönetiminde ilk olarak Ay ve Satürn gözlemi yapıldı. Öğrenciler teleskopla Ay’ın yüzeyindeki kraterleri ve detayları yakından inceleme fırsatı buldu; teleskop başında uzun kuyruklar oluştu ve heyecanlı anlar yaşandı.

Dr. Okulu'nun yaptığı bilgilendirmenin ardından öğrenciler uzay ve astronomi konusundaki sorularını yöneltti. Etkinlik, Köyceğiz Delta Plajı’nda yapıldı ve öğrenci, veli ile okul temsilcilerinin yoğun ilgisini çekti.

Resmi katılımcılar

Halka açık düzenlenen etkinliğe Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen ile çok sayıda idareci, öğretmen, öğrenci ve veli katıldı. Etkinlik, katılımcılardan olumlu geri dönüş aldı ve astronomiye ilginin artmasına katkı sağladı.

