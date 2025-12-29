Sinop’ta Öğrencilerden Görme Engellilere Teknolojik Destek: Akıllı Baston ve Okuma Gözlüğü

Sinop’ta öğrencilerden görme engellilere teknolojik destek

Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Programı öğrencileri, görme engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorluklara çözüm üretmek amacıyla geliştirdikleri yenilikçi projelerle dikkat çekti. Projeler, teknolojiyi toplumsal faydaya dönüştürmeyi ve kullanıcıların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Akıllı Baston: Engelleri ses ve titreşimle bildiriyor

Geliştirilen Akıllı Baston, entegre sensör teknolojisi sayesinde kullanıcının çevresindeki engelleri algılıyor ve sesli ile titreşimli uyarılar veriyor. Bu özellik, özellikle yaya yoğunluğunun yüksek olduğu alanlarda görme engelli bireylerin daha güvenli ilerlemesine katkı sağlıyor. Bastonun farklı mesafe algılama seçenekleriyle çarpma ve düşme risklerini azaltmayı hedeflediği belirtildi.

Okuma Gözlüğü: Yazılı metinleri sese dönüştürüyor

Öğrenciler tarafından tasarlanan bir diğer proje olan Okuma Gözlüğü, entegre kamera ve sesli okuma sistemiyle ön plana çıkıyor. Gözlük, kitap, gazete, dergi, afiş gibi yazılı materyalleri algılayarak dijital ortama aktarıyor ve kullanıcıya sesli olarak iletiyor; böylece görme engelli bireyler bağımsız şekilde okuma yapabiliyor.

Projelerin taşınabilir, kullanıcı dostu ve günlük hayatta rahatça kullanılabilecek biçimde tasarlandığını belirten öğrenciler, özellikle eğitim hayatı ve kamusal alanlarda bu teknolojilerin önemli kolaylıklar sağlayacağını vurguladı. Geliştirilen sistemlerin ilerleyen süreçte daha da iyileştirilerek yaygınlaştırılması hedefleniyor.

