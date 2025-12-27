DOLAR
Bodrum Liman Oyun Parkı Yenilendi: Çocuk Dostu ve Engelsiz Alan

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Liman Oyun Parkı'nı yenileyip çocuklara güvenli, engelsiz ve gelişim odaklı bin 450 metrekarelik alanda hizmete sundu; Gümüşlük'te sürdürülebilir park planlanıyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 13:29
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 13:38
Bodrum Liman Oyun Parkı Yenilendi: Çocuk Dostu ve Engelsiz Alan

Bodrum Liman Oyun Parkı hizmete girdi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek park ve bahçeleri geliştirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Bodrum merkezde gerçekleştirilen Bodrum Liman Oyun Parkı Yenileme Projesi tamamlanarak hizmete açıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz tarafından incelenen park, yalnızca oyun alanı olmanın ötesinde, güvenli, modern ve gelişim odaklı bir yaşam ve eğitim alanı olarak bin 450 metrekarelik alanda düzenlendi.

Engelsiz ve güvenli oyun alanları

Proje, fiziksel yenilemenin ötesinde çocukların gelişimsel ve sosyal ihtiyaçlarını merkeze alıyor. Engelsiz tasarım anlayışıyla planlanan alan, özel ihtiyaçlı çocukların yaşıtlarıyla birlikte güvenle oyun oynayabilmesine olanak tanıyor. Parkta yer alan aktivite panoları ve duyusal oyuncaklar bilişsel gelişimi desteklerken; teleferik, halatlı salıncaklar ve tırmanma elemanları gibi hareket odaklı ekipmanlar çocukların fiziksel gelişimini güvenle destekliyor.

Ayrıca parkın zemininde kullanılan EPDM zemin kaplama hem estetik hem de güvenlik gereksinimlerini karşılarken, alanın çocuklar ve aileler için yeni bir buluşma noktası olması hedefleniyor.

Gümüşlük’te doğayla uyumlu ve sürdürülebilir park planı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Karakaya Mahallesi mülkiyetindeki 21 bin 511 metrekarelik alanda park ve spor alanı oluşturmayı planlıyor. Alanın doğal sit ve 3. derece arkeolojik sit statüsünde olması nedeniyle, geçmişte mevzuata aykırı inşa edilmiş ruhsatsız yapıların yıkım ve temizleme çalışmaları titizlikle yürütülüyor.

Çalışmalar; Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ve ilgili tüm kurumların görüş ve izinleri doğrultusunda, doğal ve kültürel dokuya zarar verilmemesi ilkesiyle devam ediyor.

Yıkım ve temizleme tamamlandıktan sonra onaylar alındıkça alan, kurakçıl peyzaj anlayışıyla, bölgeye özgü bitki türlerini içeren ve yenilenebilir enerji kullanımını esas alan bir yaklaşımla; spor, dinlenme ve sosyal ihtiyaçları birlikte karşılayan çevre dostu bir park ve spor alanına dönüştürülecek. Proje ile alanın bölge halkı ve yerli-yabancı ziyaretçiler için güvenli, nitelikli ve sürdürülebilir bir kamusal alan haline gelmesi hedefleniyor.

Yetkililerden değerlendirme

Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, Bodrum Liman Oyun Parkı Yenileme Projesi ile Gümüşlük'te planlanan iklim ve çevre dostu park çalışmalarının, çocukların ihtiyaçlarını merkeze alan projeler olduğunu vurguladı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise çocukların güven içinde oyun oynayabildiği, engellerin kaldırıldığı ve doğayla uyumlu kamusal alanlar oluşturmanın temel sorumluluklardan biri olduğunu belirterek, Bodrum Liman Oyun Parkı'nı bu anlayışın somut bir örneği olarak gösterdi ve Gümüşlük projesinin de doğal ve kültürel değerleri koruyarak tüm kurulların onaylarıyla hayata geçirileceğini açıkladı.

BODRUM'A ÇOCUK DOSTU PROJELER

BODRUM'A ÇOCUK DOSTU PROJELER

BODRUM'A ÇOCUK DOSTU PROJELER

