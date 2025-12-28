DOLAR
Kuddusi Kuranel'in Motosiklete Entegre Taşınabilir Söndürme Sistemi İlk Kıvılcımı Durduruyor

Kocaeli’de Kuddusi Kuranel, motosiklete entegre taşınabilir söndürme sistemiyle orman ve dar alanlardaki yangınları ilk kıvılcım aşamasında durdurmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 09:23
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 09:27
Kuddusi Kuranel'in Motosiklete Entegre Taşınabilir Söndürme Sistemi İlk Kıvılcımı Durduruyor

Kuddusi Kuranel'in motosiklete entegre taşınabilir söndürme sistemi ilk kıvılcımı durduruyor

Kocaeli’de yaşayan Kuddusi Kuranel tarafından geliştirilen taşınabilir söndürme sistemi, itfaiye araçlarının ulaşmakta zorlandığı ormanlık alanlar ve dar sokaklarda yangınların "ilk kıvılcım" aşamasında kontrol altına alınmasını hedefliyor. Sistem, motosiklete entegre edilebilen taşınabilir yapısıyla yangının yayılmasını önlemeyi amaçlıyor.

Gelişme ve amaç

Kuranel (62), bir özel firmadaki yangın eğitimi sırasında edindiği bilgi birikimiyle hareket ederek teknik bir çalışma yürüttü. İtfaiye ekiplerinin girmek istemediği veya giremediği otoyol kenarları, dar sokaklar ve sarp orman arazileri için tasarlanan sistemin amacı, büyük ölçekli yangınları söndürmek değil; felaketin büyümesine neden olan ilk kıvılcıma anında müdahale ederek yayılmayı engellemek.

Kuranel fikrin ortaya çıkış sürecini şöyle anlattı: "Özel bir firmada çalışırken yangın söndürme eğitimi aldık. Bu tip olaylarla ilgili bilgi birikimim vardı. Bir gün tünelden geçerken sulu tip bir motosiklet gördüm. Ben bunu biraz daha geliştirip orman yangınları ve itfaiyenin gidemediği dar alanlar için uyarlamak istedim. Otoyol kenarları, kaldırım araları gibi her yere girsin istedim. Genelde yangın kıvılcımla başladığından dolayı böyle bir şey geliştirdim."

Nasıl çalışıyor?

Sistemin temel çalışma prensibi, küçük çaplı yangınları boğarak söndürmektir. Kuranel, sistemde kullanılan karışımı ve işleyişi şu şekilde aktardı: "6 litrelik bir tüpün içine 6 litre su ve 180 gram kimyasal koyuyoruz. Hortumun ucunda oksijenle birleşince battaniye tipi köpük oluşuyor. Bu köpük küçük çaplı yangınları boğarak söndürüyor."

Kullanım alanları ve yerel ihtiyaç

Kuranel, cihazın 10 metrelik hortum sayesinde nokta atışı müdahale imkânı sunduğunu ve sistemin özellikle orman köyleri ile mezralarda konuşlandırılmasının hayati önem taşıdığını belirtti. Kuranel, konuya ilişkin görüşlerini şöyle paylaştı: "Her ormanın içinde küçük yerleşimler var. Muhtarlıklara bu sistemden birer ikişer verilse yangının merkezinde müdahale edilebilir. Ülkemiz için faydalı olacağına inanıyorum. Bazı vatandaşlar bana ’bununla mangal mı söndüreceksin’ diyor. Mangal söndürmüyoruz. Yangının ilk kıvılcımına, ilk noktasına atış yapıyoruz. Orman kenarına bidonla su koymak çözüm değil. Köklü çözüm istiyorsan bu sistemi koyacaksın."

Kuranel’in geliştirdiği sistem, ulaşılması güç noktalarda hızlı müdahale imkanı sağlayarak yangınların büyümesini önlemeye odaklanıyor.

