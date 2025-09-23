Akdeniz Üniversitesi'nden 23 akademisyen 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları 2025' listesinde

Akdeniz Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, üniversitenin 23 akademisyeninın, akademik yayıncılık şirketi Elsevier ile Stanford Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları 2025' listesine girdiği belirtildi.

Liste ve değerlendirme kapsamı

Açıklamada, 'Kariyer Boyu Etki' ve 'Yıllık Etki' kategorilerinde her yıl yayımlanan listede, dünya genelinde 22 anabilim dalı ve 174 alt bilim dalından 200 bini aşkın bilim insanının değerlendirildiği ifade edildi.

Açıklamada yer alan değerlendirme kriterleri şöyle belirtildi: 'En az 5 yayına sahip araştırmacılar arasından c-score sıralamasında ilk 100 bine girenler veya alt bilim dalında ilk yüzde 2'lik dilimde yer alanlar listeye alındı.' Ayrıca 'Kariyer Boyu Etki' ve 'Yıllık Etki' kategorilerinde atıflar, H-indeks, Hm-indeks, C-skor, yazar sırasına bağlı atıf gibi göstergelerin dikkate alındığı vurgulandı.

Üniversitenin açıklamasında, Akdeniz Üniversitesi'nden toplam 23 bilim insanının listede yer aldığı ve bunlardan 13 bilim insanının her iki kategoride de listede yer aldığı kaydedildi.

Üniversite yetkilileri, bu başarıyı araştırma kalitesi ve uluslararası etki açısından önemli bir gösterge olarak değerlendirdi.