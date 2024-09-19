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Lübnan'daki Patlama Olayları Üzerine Uzman Görüşleri

Uzmanlar, Lübnan'daki çağrı cihazı ve telsiz patlamalarının arkasında üretim sonrası müdahale olduğunu belirtiyor.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 10:06
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 10:06
Lübnan'daki Patlama Olayları Üzerine Uzman Görüşleri

Lübnan'daki Cihaz Patlamaları Üzerine Analizler

Lübnan'da meydana gelen çağrı cihazı ve telsiz patlamalarının nedenleri üzerine yapılan değerlendirmeler, uzmanları harekete geçirdi. Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Ahmet Koltuksuz, bu olayların güvenlik tehdidi oluşturabileceği hususunda uyarılarda bulundu.

Uzaktan Aktifleştirilemez

Koltuksuz, çağrı cihazları veya telsizlerin uzaktan gönderilen bir kod ile patlayamayacağını vurgulayarak, mevcut cihazların üretim sonrası müdahaleleri içerebileceğine dikkat çekti. 'Üretimden çıktıktan sonra belli ki birileri bunlara bir el atmış,' diyen Koltuksuz, bu tür cihazların içine patlayıcı yerleştirildiği takdirde uzaktan kontrollerle patlatılabileceğini ifade etti.

Yerli ve Milli Üretim Vurgusu

Uzman, bu cihazların yazılım ve donanımının yerli ve milli olması gerektiğini belirterek, 'Bunu yerli ve milli üretmediğiniz takdirde dışarıdan gelecek tehditler daha da kolaylaşır,' şeklinde görüş bildirdi. Koltuksuz, önümüzdeki süreçte benzer olayların meydana gelmemesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini dile getirdi.

Lityum-iyon Pillerin Rolü

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden Doç. Dr. Mertol Gökelma, çağrı cihazı gibi şarj edilebilen ürünlerde lityum-iyon pillerin kullanıldığını belirtti. Bu pillerin tehlikeli hale gelmesi için hava ile temas etmesi gerektiğini ifade eden Gökelma, 'Dış plastik kafesin erimesi durumunda yanma gözlemlenir. Videolardaki dumansız patlama bu ihtimali azaltıyor,' diyerek üretim sonrası müdahale teorisini güçlendirdi.

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