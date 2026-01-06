GUHEM 2025'te 1 milyona yakın ziyaretçiyle Türkiye'nin uzay ve havacılık merkezi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde kurulan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), 2025 yılında da Türkiye’nin uzay ve havacılık temalı en kapsamlı eğitim merkezi olma özelliğini pekiştirdi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerle birlikte GUHEM, yıl boyunca 1 milyona yakın ziyaretçiyi bilimle buluşturdu.

Ziyaretçi ve eğitim profilinde güçlü yıl

Avrupa’da alanında en büyük, dünyada ise ilk 5 merkez arasında yer alan GUHEM; interaktif deney düzenekleri, profesyonel simülatörler, bilim iletişimcileri eşliğinde atölyeler, bilim gösterileri, söyleşiler, bilim kafe etkinlikleri ve aile katılımlı organizasyonlarla dolu bir yılı geride bıraktı. Eğitim programları kapsamında okul öncesinden liseye kadar on binlerce öğrenci, Havacılık, Uzay Teknolojileri ve Astronomi başlıklarında uygulamalı eğitimlere katıldı.

Türkiye’nin her köşesinden bilim yolculuğu

2025 yılı boyunca Bursa başta olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Balıkesir, Mersin, Tekirdağ ve Şanlıurfa gibi illerin de aralarında bulunduğu birçok ilden gelen 6 bine yakın okul grubu, GUHEM’de bilimle buluştu. Azerbaycan, Rusya, Hollanda ve Nijerya gibi ülkelerle yürütülen projeler kapsamında uluslararası öğrenciler de eğitim programlarına katıldı.

Bursa’daki meslek liseleri, fen liseleri ve köy okullarına yönelik projeler kapsamında 80'den fazla okulda 500'ün üzerinde eğitim gerçekleştirildi. Eğitimlerin ardından astronomlar eşliğinde teleskoplarla güneş ve gece gözlemleri yapılarak öğrencilere gök atlasları ve popüler bilim yayınları hediye edildi.

Öğretmen ağından akademik çalışmalara

GUHEM Öğretmen Ağı, farklı branşlardan öğretmenleri bir araya getirerek 10 bini aşkın üye sayısına ulaştı. 2025 yılında düzenlenen 174 çevrim içi ve yüz yüze eğitim ile binlerce öğretmenin uzay ve astronomi alanındaki bilgi ve deneyimleri güçlendirildi. Ayrıca IAU Office of Astronomy for Education tarafından fonlanan öğretmen eğitim programlarıyla ortaokul müfredatına yönelik çalışmalar yürütüldü.

Ulusal koordinasyon ve uluslararası işbirlikleri

GUHEM, Dünya Uzay Haftası’nın Türkiye Ulusal Koordinatörü olarak ilkokuldan üniversiteye kadar geniş katılımla ülke genelinde 5 binden fazla etkinlik hayata geçirdi. International Astronautical Federation (IAF) üyesi olan GUHEM, 76. Uluslararası Astronotik Kongresi (IAC) kapsamında kabul edilen akademik çalışmaları ve NASA, CNES, Bahrain Space Agency gibi kurumların yer aldığı çok uluslu projelerdeki katkılarıyla uluslararası alandaki etkinliğini artırdı.

TEKNOFEST, Gökyüzü Gözlem Etkinliği, Bilimfest, Türkiye İnovasyon Haftası ve Türkiye E-Ticaret Haftası gibi organizasyonlarda kurulan uzay ve havacılık temalı deneyim alanlarıyla GUHEM, bilimi toplumun her kesimine taşıdı. Tam Ay Tutulması ve En Uzun Gece gibi özel günlerde ulusal ve uluslararası paydaşlarla ortak gözlem ve etkinlikler düzenlendi.

Astronotlar, markalaşan etkinlikler ve erişilebilirlik

Türkiye’nin astronotları Alper Gezeravcı, Tuva Cihangir Atasever ve Gökhan Erdem, yıl boyunca GUHEM’de öğrenciler ve ailelerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı. Perseid Meteor Yağmuru Etkinliği, Nocturne: Gece Gece, İnteraktif Bilim Tiyatrosu, sinema geceleri ve rol-play etkinlikleri GUHEM’in markalaşan organizasyonları arasında yer aldı.

Engelsiz mimari düzenlemeler, görsel ve işitme destek sistemleri ile kapsayıcı rehberlik hizmetleri sayesinde GUHEM, Erişilebilir Merkez Unvanı alarak bilimi herkes için ulaşılabilir kıldığını bir kez daha ortaya koydu.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay'ın değerlendirmesi

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, GUHEM’in Türkiye’nin uzun vadeli kalkınma hedeflerine hizmet eden stratejik bir vizyon projesi olduğunu belirterek,

"GUHEM’i hayata geçirirken ortaya koyduğumuz temel vizyon; çocuklarımızı ve gençlerimizi hızla değişen dünyanın ve geleceğin mesleklerine hazırlamaktı. Uzay ve havacılık gibi yüksek katma değerli alanlarda erken yaşta farkındalık oluşturmak, merak duygusunu kalıcı bir öğrenme kültürüne dönüştürmek ve nitelikli insan kaynağının temellerini atmak, GUHEM’in en önemli misyonu. GUHEM, 2025 yılında her yaştan katılımcının merakla takip ettiği bir merkez oldu. 1 milyona yakın ziyaretçiyi GUHEM’de ağırlamamız, bu vizyonun toplumun her kesiminde güçlü bir karşılık bulduğunu ortaya koyuyor."

Burkay sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Bursa, üretim gücünü bilgi, teknoloji ve inovasyonla bütünleştiren bir şehir vizyonuyla yoluna devam ediyor. GUHEM, bu dönüşüm vizyonunun en somut ve en stratejik adımlarından biri. Yerelden ulusala, ulusaldan küresele uzanan etki alanıyla GUHEM; Bursa’yı uzay, havacılık ve bilim eğitiminde güçlü bir çekim merkezi haline getirdi. Bursa’mızın ve ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Yeni yılda da herkesi GUHEM’in sunduğu uzay, havacılık ve bilim yolculuğuna bekliyoruz."

