Uşak Üniversitesi USEC, MTKB Üyeliğine Kabul Edildi

Uşak Üniversitesi Siber Zeka Topluluğu (USEC), TÜBİTAK destekli MTKB üyeliğine kabul edilerek II. Faz ve ulusal desteklere erişim kazandı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 15:59
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 15:59
Uşak Üniversitesi bünyesindeki Siber Zeka Topluluğu (USEC), TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı çatısı altında yürütülen Milli Teknoloji Kulüpler Birliği (MTKB) üyeliğine kabul edildi. Bu kabul, topluluğun ulusal ölçekteki görünürlüğünü ve çalışma alanlarını genişletmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

MTKB üyeliğinin sağladığı fırsatlar

USEC, bu üyelikle birlikte MTKB Programının II. Fazı kapsamına geçiş yapma hakkı kazandı. Ayrıca Kulüp Geliştirme Desteği başta olmak üzere çok sayıda ulusal destek ve iş birliği fırsatına erişim imkanı elde edecek. Bu imkanlar, topluluğun proje kapasitesini ve kaynak erişimini doğrudan artıracak.

Bilim, teknoloji ve gençlik için somut kazanımlar

USEC’in MTKB üyeliği; beşeri sermayenin geliştirilmesi, yenilikçi fikirlerin desteklenmesi ve gençlerin ileri teknoloji alanlarında teşvik edilmesi hedefleriyle örtüşüyor. Üyelik, USEC üyelerinin teorik bilgilerinin ötesine geçerek ulusal ölçekte etki yaratabilecek projeler üretmelerine ve teknoloji ekosisteminde daha görünür hale gelmelerine olanak tanıyacak.

Üniversite-öğrenci iş birliğinde güçlenme

Bu gelişme, Uşak Üniversitesinin öğrenci merkezli bilim ve teknoloji vizyonunu güçlendirirken üniversite-öğrenci topluluğu iş birliğinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. USEC’in MTKB çatısı altına dahil edilmesi, hem topluluğun hem de üniversitenin yenilikçi çalışmalara katkısını artıracak bir adım olarak öne çıkıyor.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları