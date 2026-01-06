Her Maile İzin Vermeyin: Kurumsal Maillere Yönelik Virüs Uyarısı

Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu'ndan kritik uyarılar

Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, bilişim dünyasında son zamanlarda servis sağlayıcılarının altyapısı kullanılarak mail yoluyla virüs yollandığını söyleyerek, "Özellikle kurumsal mail hesapları tercih ediliyor" dedi.

Topuzoğlu, siber dünyada güvenlikle ilgili sorunların hat safhaya ulaştığını belirterek şu uyarılarda bulundu:

"Ne yazık ki her geçen gün daha farklı olaylarla karşılaşıyoruz. Şimdi de özellikle Google, Yandex gibi bilinen firmaların altyapısı kullanılarak sanki onlardan gelen bir mail görünümünde mail bildirimleri geliyor. Aslında mail bildirimleri genelde dosya paylaşımı ya da dosya izin verme ses paylaşımı görünümünde. Ancak siz buna tıkladığınız anda ne yazık ki bilgisayarınıza virüs truva atı, trojen gibi zararlı yazılımları kabul etmiş oluyorsunuz. Aslında genelde şöyle yapılıyor. Nasıl anlaşılabilir ya da nasıl önlemleri almalıyız konusunda şu şekilde cevap verebiliriz. Mesela diyor ki ‘teklifiniz kabul edildi’ ‘şu ürünlerle ilgili teklif verebilirsiniz’ gibi biraz daha insanların ticari olarak da iştahını kabartacak mesaj gönderiliyor son dönemlerde. Bunlara karşı dikkatli olmalıyız. Hemen tabi tıklamamalıyız. Bununla birlikte bilgisayarımızda internet güvenlik duvarı, güvenlik yazılımları olması gerekiyor ve artık gerçekten de her zaman bahsettiğimiz bu siber savaşlar siber güvenlikle ilgili sıkıntılar hat safhaya gelmiş durumda. Her gün bunlarla da ne yazık ki karşılaşıyoruz"

Topuzoğlu, her mail için izin verilmemesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Geçtiğimiz yılın Aralık ayında da ilk 14 günde 3 bin 200 civarında bu tarz olayla karşılaşılmış ve bunun da hiç az olmadığı görülmektedir. Genellikle kurumsal mail adresleri hedefleniyor ve bunu yapanlar da VPN kullandıkları ya da sahte mailler kullandıkları için ne yazık ki tespit edilemiyor. Hatta daha da acı bir durum var diyelim. Başka kurumların e-mail adresleri ele geçirilerek onların üzerinden gönderimi yapılıyor ve herhangi bir durumda da onlar zor durumda kalabiliyorlar. Bu yüzden bizim servis sağlayıcımızı seçerken de güvenlik unsurlarına dikkat etmemiz gerektiğini hatırlatmak istiyoruz tekrardan. Her maile izin vermemeliyiz. Kurumsal gibi gözükse bile içeriğine bakmadan, İncelemeden ya da bizi cazip gibi görünse dahi daha dikkatli olarak da her maile izin vermemeliyiz"

Öne çıkan öneriler: Servis sağlayıcı seçerken güvenlik önlemlerini dikkate alın, gelen mailleri içeriğini incelemeden açmayın ve bilgisayarınızda güncel internet güvenlik duvarı ile güvenlik yazılımları bulundurun.

