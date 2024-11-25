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ALTAY Tankında İlk Yerli Gündüz Görüş Periskop Sistemi Teslimatı Gerçekleşti

ASELSAN, ALTAY tankları için üretilen Gündüz Görüş Periskop Sistemleri'nin ilk teslimatını gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 15:00
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 15:00
ALTAY Tankında İlk Yerli Gündüz Görüş Periskop Sistemi Teslimatı Gerçekleşti

ASELSAN, ALTAY Tankları İçin İlk Gündüz Görüş Periskop Sistemini Teslim Etti

ASELSAN, Türkiye'nin yerli savunma sanayisine önemli bir katkı sağlamak amacıyla Sivas'ta ürettiği Gündüz Görüş Periskop Sistemleri'nin ilk teslimatını gerçekleştirdi. Bu teslimat, BMC Genel Müdürü Mehmet Karaaslan ve Genel Müdür Yardımcısı Caner Şahin'in katıldığı bir törenle yapıldı.

ASELSAN'dan Önemli Açıklamalar

Teslimat töreninde konuşan ASELSAN Sivas Genel Müdürü İhsan Özsoy, bu sistemin tamamen yerli ve milli olarak üretildiğini vurgulayarak, "İlk ürün testlerini geçtikten sonra teslimat aşamasına geldik. BMC savunma firmamızın desteğiyle yerli ve milli ürünleri Türkiye'nin envanterine kattık" dedi.

ASELSAN Sivas Yönetim Kurulu Üyesi Osman Yıldırım ise, ALTAY tanklarının gözlerinin Sivas'ta mühendislerce yapıldığını belirterek, bu projeyle uluslararası arenadaki yerli üretim gücünü de pekiştirdiklerinin altını çizdi. Törenin ardından, Yıldırım, tank üretim tesislerini koruması için Özsoy'a bir çift Kangal köpeği yavrusu hediye etti.

Gündüz Görüş Periskop Sisteminin Özellikleri

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan zırhlı araçlarda da kullanılan bu periskop sistemleri, ALTAY tankının kritik unsurlarından biri olacak. Sistemin geniş görüş açısı, yüksek doğrulukla tespit yeteneği ve etkili gözetleme imkanı sunması, operasyonda görev alan askerlere stratejik avantajlar sağlamayı hedefliyor.

Ayrıca, bu yerli sistemin dayanıklı yapısı ve kullanıcı dostu tasarımı, en zorlu koşullarda dahi güvenilir bir performans sergilemesini sağlıyor. Bu yenilik, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modern savunma ihtiyaçlarına cevap vermek için özel olarak tasarlandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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