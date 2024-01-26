Amazon'da rekor kıran kuraklığın sorumlusu iklim değişikliği olabilir!

Amazon yağmur ormanları gezegenimizin küresel ısınmaya karşı en hayati savunmalarından biri olarak biliniyor. World Weather Attribution grubu tarafından yürütülen yeni bir çalışmaya göre, Amazon'un rekor kıran kuraklığının ardındaki ana etken iklim değişikliği ve ormansızlaşma da muhtemelen buna yardımcı olmuyor.

Amazon çok zengin bir biyolojik çeşitlilik kaynağı ve dünyadaki türlerin yaklaşık yüzde 10'unu barındırıyor. Ancak araştırmacılar, dünyanın en büyük nehirlerinden biri olan Rio Negro'nun ekim ayında 100 yılı aşkın bir süredir kaydedilen en düşük seviyeye ulaştığını belirtiyor. Bu da bu türlerin birçoğu için kıyamet anlamına geliyor.

Su seviyelerinin değişmesi beklenmedik bir durum olmasa da, Dünya Hava Durumu Tespit Grubu, Amazon'un birden fazla şekilde mücadele ettiğini ve Amazon'un geçtiğimiz yıl rekor kıran kuraklığının en büyük etkenlerinden birinin bölgedeki toprağın normalden daha kuru olmasından kaynaklandığını söylüyor.





REKOR KIRAN SICAKLIKLAR DEVAM EDECEK

Gruba göre bu kuru toprak, Amazon'un yılın en kurak döneminde eskisinden daha az yağış almasından kaynaklanıyor. Araştırmacılar, bu dönem orman için her zaman kurak bir mevsim olsa da, son yıllarda daha da kuru hale geldiğini söylüyor.

Yeni çalışmaya göre, simülasyonlar, insan kaynaklı iklim değişikliği küresel sıcaklığı 1,2 °C derece artırmamış olsaydı, bu tür rekor kıran yoğun bir kuraklığın muhtemelen her 1.500 yılda bir gerçekleşeceğini gösteriyor. Ancak araştırmacılar, iklim değişikliğinin bu kuraklığın şiddetini 30 kat daha olası hale getirdiğini ve mevcut koşullar devam ederse önümüzdeki 50 yıl içinde bir başkasının yaşanmasının beklendiğini söylüyor.

Dahası, eğer şu anki gibi devam ederse ve küresel sıcaklıklar daha da artarsa, araştırmacılar Amazon'da her 13 yılda bir bu tür rekor kıran kuraklıklar görebileceğimizi ve bunun da oradaki çevreyi yok edeceğini söylüyor.