Amazon daha akıllı alışveriş için yapay zekâ asistanı kullanacak!

Amazon, Rufus adında yapay zekâ destekli yeni bir alışveriş asistanını duyurdu. Buradaki amacın müşterilerin Amazon ve web verilerinden yanıtlar üreterek daha iyi alışveriş kararları verebilmesi olduğu belirtildi.

Rufus, müşterilere farklı ürün kategorilerinde alışveriş yaparken nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda rehberlik etmeyi ve onları bilgilendirmeyi amaçlıyor. Örneğin, müşteriler "Yeni bir TV alırken nelere dikkat etmeliyim?" gibi sorular sorabiliyor.

Müşteriler, ayrıca kamp gezisi veya bahçe işleri gibi alışveriş yaptıkları aktiviteye göre ürün arayabiliyor. Ayrıca yaş grubuna veya mevsime göre belirli ürün önerileri de isteyebiliyor.





BETA OLARAK SUNULACAK

Amazon CFO'su Brian Olsavsky, perşembe günü yaptığı açıklamada, müşterilerin ne istedikleri konusunda çok net bir fikirleri varsa arama çubuğunda arama yapmaya devam edebileceklerini söyledi. Olsavsky, "Bu sistemi hayata geçirme şeklimiz, mevcut alışveriş deneyimine katkı sağlayacak nitelikte" dedi.

Rufus, yüz losyonu ve yüz yağı arasındaki fark hakkında fikir vermek gibi ürün kategorilerini karşılaştıracak. Alışveriş asistanı ayrıca, listeleme ayrıntılarından, incelemelerden ve Soru-Cevaplardan gelen bilgileri kullanarak, sayfadayken bir ürünle ilgili soruları yanıtlayabilecek.

Amazon, Rufus'u beta olarak başlatıyor ve mobil uygulamayı kullananlardan başlayarak müşterilere sunmayı planlıyor. Aracı önümüzdeki birkaç hafta içinde aşamalı olarak diğer müşterilere de sunacak.

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