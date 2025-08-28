DOLAR
Anadolu University Press ile Anadolu Üniversitesi Yayınevi Resmen Tanıtıldı

Anadolu Üniversitesi, uluslararası standartlarda akademik yayın ve dergileri 'Anadolu University Press' markasıyla yayımlamaya başlayacak; 2024'te 2 bin 909 çıktı üretildi.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 13:32
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 13:32
Anadolu University Press (AUPress) Tanıtıldı

Anadolu Üniversitesi, uluslararası ölçütlere uygun akademik yayınları ve dergileri "Anadolu University Press (AUPress)" markasıyla kurduğu yayınevi üzerinden paylaşacağını açıkladı. Yeni yayınevi, özellikle bilimsel nitelikte ilk kez kaleme alınan ve yabancı dilde hazırlanan eserleri hakemlik sürecinden geçirerek yayımlamayı hedefliyor.

Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'in Vurguları

Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, tanıtımda yaptığı konuşmada üniversitelerin eğitim ve akademik yayınlarının yanı sıra sosyal sorumluluk kapsamında şehirden ülkeye ve dünyaya katkı sunması gerektiğinin altını çizdi. Adıgüzel, Anadolu Üniversitesinde akademisyenlerin ürettikleri yayınların dünyanın en güçlü yayınevleri tarafından kitaplara ve kitap bölümlerine dönüştürüldüğünü belirterek şunları söyledi:

"Biz bu akademik anlamda değerli, etkisi yüksek yayınların dünyadaki bütün akademisyenler tarafından Anadolu Üniversitesi logosu altındaki bir yayınevinden de yapılmasını istiyoruz. 'Anadolu University Press' markası sadece Anadolu Üniversitesi'ndeki akademisyenlerin yayınlarını dünyayla paylaşmayla sınırlı olacak bir yayınevi değil. Dünyadaki etkili akademisyenlerin kaliteli yayınlarını, akademik bir çıktıya dönüştürmeyi hedefleyen bir yayınevinin açılışını yapıyoruz. Yayınevimizdeki yayınlanacak bilimsel çıktılar, sadece sosyal bilimlerle sınırlı olmak durumunda değil. Akademik değeri olan bütün yayınlara, yayınevimiz çerçevesinde yer vereceğimizi paylaşmış olayım."

Yayınevinin Kapsamı ve Hedefleri

AUPress, sadece Anadolu Üniversitesi akademisyenlerinin çalışmalarını yayımlamakla kalmayacak; dünyadaki etkili araştırmacıların kaliteli akademik yayınlarını da yayınevi çatısı altında akademik çıktıya dönüştürmeyi amaçlayacak. Yayınevinde yayınlanacak eserler yalnızca sosyal bilimlerle sınırlı olmayacak, akademik değeri olan tüm disiplinlerden çalışmalar kabul edilecek.

Altyapı, Dijital Platform ve Dergi Sayıları

Adıgüzel, 2024 yılında üniversitenin akademisyenlerinin 2 bin 909 akademik çıktı ürettiğini hatırlattı. Dünyadaki başarılı akademisyenlerin yayınlarını Anadolu University Press olarak yayımlamaya talip olduklarını belirten Adıgüzel, çalışmalara 2025 yılının başında başladıklarını ve dünyanın her yerinden başvuru yapılabilecek bir yazılım ile dijital platform altyapısının oluşturulduğunu söyledi. Bu platform altında hem kitaplar hem de dergiler yer alacak. Şu anda Anadolu Üniversitesi markasıyla yayınlanan 19 bilimsel akademik dergi bulunuyor; yıl sonuna kadar bu sayının yaklaşık 25'e çıkması hedefleniyor.

Yayınevi Sorumlusu ve Toplantı Katılımcıları

Yayınevinin sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Erdem Erdoğdu, yayınevinin ilk kez kaleme alınmış eserlere öncelik vereceğini vurguladı. Toplantıda ayrıca İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Barış Kılınç ile diğer ilgili akademisyenler de yer aldı.

