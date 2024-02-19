Android 15 devrim gibi özellikleriyle geliyor!

Apple donanım-yazılım uyumunda çıtayı yükseltmeye devam ederken, Google da Android işletim sistemi ile üzerinde çalışan farklı donanımlar arasındaki entegrasyonu sıkılaştırmak için adımlar atıyor. Android 15 için ilk geliştirici önizlemesi bu hafta yayınlandı ve dünyanın en popüler mobil platformuna gelen geliştirmelerin ilk bakışını sağladı.

Bu doğrultuda, en ilgi çekici özelliklerden birinin kısmi ekran paylaşımı olduğu belirtiliyor. Kısmı ekran paylaşımı sayesinde Android 15 ile ekranınızın tamamı yerine sadece tek bir uygulama penceresini paylaşabilecek ya da kaydedebileceksiniz. Telefon kullanıcıları için, uygulamalar zaten ekranın çoğunu kapladığı için bu büyük bir sorun gibi görünmese de bu tablet sahipleri için kullanışlı bir seçenek olacak. Bir diğer büyük avantaj ise ekran paylaşımı oturumları sırasında rahatsız edici bildirim önizlemelerinin engellenecek olması.

Ayrıca, Android 15, bazı kamera geliştirmeleriyle fotoğrafçılığı ikiye katlıyor. Düşük ışıklı vizörler, siz çekimi yapmadan önce daha parlak görünecek şekilde işlenecek ve daha iyi bir önizleme sağlayacak. Geliştiriciler, aynı zamanda farklı durumlarda optimum aydınlatma için flaş yoğunluğu seviyelerini ayarlama erişimi kazanıyor.

Öte yandan, Android Dinamik Performans Çerçevesi, uygulamaların ve oyunların termal çıkışı, CPU/GPU kullanımını ve genel kaynak tahsisini daha iyi yönetmelerine yardımcı olmak için geliştiriliyor. Ayrıca, kötü kodların uygulama paketlerine gizlice girmesini önlemek için kötü amaçlı yazılım koruması da eklendi.





ANDROİD 15'İN SON HALİ PİXEL 9'LA BERABER YAYINLANACAK

Sağlık takibi Android 15'in odaklandığı bir diğer alan olarak ön plana çıkıyor. Yerleşik Health Connect uygulaması, fitness verilerini uygulamalar ve giyilebilir cihazlar arasında senkronize etmek için bir merkez görevi görüyor. Bu sürümle birlikte, uyumlu hizmetlerden beslenme bilgilerini ve diğer sağlık ölçümlerini takip etme özellikleri genişletiliyor.

Bir de Google'ın bazı uygulamalar tarafından kullanılan sinsi izleme tekniklerini sınırlandırmayı amaçlayan girişimi Privacy Sandbox var ki o da en son sürüme güncellendi.

Android 15'in çok fazla gösterişli, kullanıcıya dönük özelliğe sahip olmadığı doğru olsa da temel işlevselliğin iyileştirilmesi, sistem kaynaklarının optimize edilmesi, gizlilik/güvenliğin güçlendirilmesi ve daha uyumlu bir sağlık/fitness ekosistemi oluşturulması üzerinde duruluyor gibi görünüyor.

Google, haziran ayına kadar bir platform kararlılığı dönüm noktası hedefliyor ve Android 15'in son halinin birkaç ay sonra, muhtemelen Pixel 9'un tanıtımıyla birlikte yayınlanmasını planlıyor.