Apple Vision Pro’dan satış rekoru! Şimdiden 200 bin adet sattı!

Geçen hafta satışa çıkan Apple Vision Pro, müşterilerin erken sipariş vermesiyle beraber şimdiden 200 bin adet satılarak rekor kırdı.

Apple Vision Pro’dan satış rekoru! Şimdiden 200 bin adet sattı!
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Cuma günü Amerika’da satışa sunulan Apple Vision Pro, erken siparişler sayesinde hızla tükendi. 19 Ocak tarihinde satışa sunulan kulaklığın birkaç saat içinde nakliye süreleri şubat ayından mart ayına kaydı.

aksiyon.com.tr’ye göre Apple, ön siparişlerin başlamasından bugüne kadar yaklaşık 200 bin adet Vision Pro satışı gerçekleştirdi.

Apple'ın tedarik zincirinde uzmanlaşan TF International Securities analisti Min-Chi Kuo, öncesinde Apple’ın ön sipariş envanteri ve teslimat süresine göre 160-180 bin adet arasında Vision Pro kulaklık sattığını tahmin ediyordu.

Kuo, daha küçük bir sevkiyata ve ürünün çok yüksek fiyat etiketine atıfta bulunarak Apple Vision Pro’nun piyasaya sürülmesinden kısa süre sonra tükeneceğini doğru biçimde öngördü. Ardından, başlangıçta azalan ancak daha sonra sabit kalan ön sipariş nakliye sürelerinin daha ayrıntılı incelenmesinin, bu cihazlara olan talebin azaldığını gösterdiğini söyledi.

VİSİON PRO

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Kuo, Vision Pro'nun şimdilik hâlâ "çok niş bir ürün" olduğunu ve fanatik hayranlar siparişlerini verdikten sonra talebin muhtemelen hızla azalacağını söyledi.

Vision Pro, Apple'ın 2014 yılında Apple Watch'u duyurmasından bu yana ilk yeni ürün kategorisi olarak kayıtlara geçti.

Cihaz, kullanıcının sanal deneyimini gerçek dünyadaki çevreyle birleştirmeyi amaçlayan karma gerçeklikli bir kulaklık olarak biliniyor. Kulaklıkla ilgili ilk incelemeler büyük ölçüde olumluydu, ancak 3 bin 500 dolarlık fiyat etiketi nedeniyle tepki çekti.

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