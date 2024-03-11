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Android 15/One UI 7.0 almayan Samsung modelleri açıklandı

Samsung, Android 15 işletim sistemini temel alan One UI 7.0 arayüz güncellemesinin geliştirilmesine girişti. Ancak, belirli modellerin bu güncellemenin avantajlarından faydalanamayacağı belirtiliyor. İşte o telefon modelleri...

Yayın Tarihi: 11.03.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 13:59
Android 15/One UI 7.0 almayan Samsung modelleri açıklandı

Google, uzun zamandır merakla beklenen Android’in son sistem güncellemesinin geliştirici sürümünü nihayet duyurdu. Bu duyuruyla birlikte, Android 15 temelli One UI 7.0 güncellemesinin temellerinin atıldığını ifade edebiliriz.

Bir işletim sistemi piyasaya sürülmeden evvelki en erken evre olan geliştirici sürümü, şimdilik tam donanımlı olmasa da, bize yakında gelecek olan güncellemeler hakkında kıymetli ipuçları vermektedir. Samsung kullanıcılarının büyük bir kısmı da kendi cihazlarının bu güncellemeyi alıp almayacağını merakla beklemektedir. İşte Android 15/ One UI 7.0 güncellemesi alacak olan ve almayacak olan Samsung cihazların listesi...

ANDROİD 15/ONE UI 7.0 GÜNCELLEMESİ GELİYOR

Google’ın son duyurularına göre, Android 14’ün ardından piyasaya sürülecek olan yeni işletim sistemi güncellemesi, kullanıcıların mahremiyetini ve güvenliğini koruma konusuna büyük önem atfedecek. Ayrıca, Samsung’un Android 15 için geliştirdiği One UI 7.0 arayüzü, çeşitli yeni özelliklerle donatılacak. Özellikle, Samsung Galaxy S24 serisinin tanıtımıyla birlikte, yapay zeka teknolojisindeki ilerlemelerin Android 15 güncellemesi aracılığıyla geniş bir cihaz yelpazesine ulaştırılması bekleniyor.

samsung galaxy serisi

Samsung’un yeni güncellemeyi beta olarak test etmeye ne zaman başlayacağı tam olarak netleşmese de, Google’ın yayımladığı takvime göre Android 15 / One UI 7.0 geliştirme sürecinin temmuz ayı itibarıyla tamamlanması öngörülüyor. Bu sürecin bitiminden sonra, Samsung’un beta versiyonlarını kullanıcıların deneyimine sunması muhtemel görünüyor. Aşağıda yer alan liste, kesin olmasa da Samsung’un mevcut yazılım güncelleme stratejisine dayanarak hazırlanmıştır.

GÜNCELLEME ALMAYACAK SAMSUG TELEFON MODELLERİ

Samsung Galaxy kullanıcıları için önemli bir güncelleme dönemi yaklaşıyor. Android 15 (One UI 7.0) güncellemesi, akıllı telefon deneyimini yeniden şekillendirecek yeniliklerle geliyor. Ancak her model bu heyecan verici değişikliklerden faydalanamayacak. İşte, Android 15’in getireceği gelişmiş özelliklerden mahrum kalacak olan Samsung Galaxy A ve M serisi modellerinin listesi. Bu cihazlar, Samsung’un son teknoloji yazılım güncellemelerinin dışında kalacak ve kullanıcılar mevcut sürümleriyle devam etmek zorunda kalacaklar. İşte o modeller:

Galaxy A serisi

  • Galaxy A04s
  • Galaxy A13
  • Galaxy A23
  • Galaxy A72
  • Galaxy A52
  • Galaxy A52 5G
  • Galaxy A52s

Galaxy M serisi

  • Galaxy M53 5G
  • Galaxy M33 5G
  • Galaxy M23

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