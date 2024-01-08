Android için ChatGPT, bir iPhone kullanıcısının asla sahip olamayacağı bir özelliğe sahip olabilir!

Android, yapay zekâ konusunda İOS’un önüne geçmenin hesaplarını yapıyor. ChatGPT’nin yeni bir özelliğin Android cihazlara gelebileceği ve bu özelliğin iPhone’da yer alamayabileceği öğrenildi.

Android için ChatGPT, bir iPhone kullanıcısının asla sahip olamayacağı bir özelliğe sahip olabilir!
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OpenAI, kullanıcıların Google Asistan'ı ChatGPT ile değiştirmelerine izin vermek için uygulamaya destek eklemeyi düşündüğü ve bunun da Apple'ın diğer asistanların Siri'nin yerini almasına izin vermediği iPhone’larda sahip olunamayacak bir özellik olduğu öğrenildi. iPhone'a bu özelliğin gelebilmesi için bir çözüm var ama donanım yükseltmesi gerektiren bir çözüm.

Edinilen bilgilere göre, Android için ChatGPT'nin en son sürümü, kullanıcıların cihazlarında varsayılan asistan olarak Google Asistan'ı değiştirebileceklerini gösteren kod içeriyor.

Geliştirici, kullanıcı arayüzünü Android cihazında çalıştırmayı başardı ama özelliğin yeterince işlevsel olmadı belirtildi.

Android'in çalışma şekli düşünüldüğünde bu özellik şaşırtıcı değil. Google, diğer dijital asistanları varsayılan olarak ayarlamanıza izin veriyor. Bu kapsamda, kullanıcılar Google Asistan'ı kullanmak zorunda kalmayacak.

chatgpt

İPHONE’DA VARSAYILAN OLARAK KULLANILAMAYACAK

Kullanıcılar, iPhone'da farklı bir varsayılan dijital asistanı seçemiyor ve sadece Siri'ye sahip olabiliyor. Diğer asistanları kullanılabiliyor ancak bunun için üçüncü taraf uygulamaları kullanmanız gerekiyor.

iPhone için ChatGPT zaten sesli girişleri destekliyor ve bu harika bir Siri alternatifi olarak görülüyor. Sadece Android'de olduğu gibi varsayılan olarak kullanılamıyor. Aradaki fark ise bundan kaynaklanıyor.

Bununla birlikte, iPhone'un Android'e göre büyük bir avantajı var ve bu avantajı bazı iPhone sahipleri zaten kullanabiliyor. iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max, ChatGPT'yi başlatmak üzere özelleştirilebilen yeni bir eylem tuşuna sahip. Böylece iPhone'da, Siri ve ChatGPT’yi kullanmak mümkün oluyor.

Gelecekteki tüm iPhone'lar eylem tuşuna sahip olacak. Bu sayede, kullanıcılar tüm bu cihazlarda bir tuşuna basarak ChatGPT'yi kullanabilecek.

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