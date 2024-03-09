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Android'lerdeki bu hata yanlış mesaja sebep oluyor

Gboard klavyesindeki harflerin neden küçük olduğu merak ediliyordu. Bazı Android kullanıcıları, klavyedeki harflerin göremeyecek kadar küçük olduğundan şikayetçi oldu.

Yayın Tarihi: 09.03.2024 14:27
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 14:27
Android'lerdeki bu hata yanlış mesaja sebep oluyor

Google'ın Android için birçok standart uygulaması vardır. Klavyeler için Gboard uygulaması da bunlardan birisi. Ancak uygulamada yaşanan bazı sorunlar kullanıcıları rahatsız etti. Klavyedeki tuşların giderek küçüldüğü ve artık görülemediği söylendi.

Gboard klavyemdeki küçük metin sorununu nasıl düzeltebilirim?

Google'ın Gboard klavye uygulamasında bazı akıllı telefon sahiplerini sinirlendiren yeni bir hata var. Reddit gibi bazı sosyal medya platformlarındaki paylaşımlar klavyedeki yazıların küçültüldüğünü gösteriyor.

Kullanıcılar metni göremediklerini bildirdi. Raporlara göre bu hatanın Android Auto özelliğinin kullanımından sonra ortaya çıkıyor. Bu, Gboard tuşlarındaki harflerin ve sayıların çok küçük ve aynı zamanda da okunamaz hale gelmesine neden olur. Bu durum Android sahipleri, özellikle de görme engelli kullanıcılar için büyük bir sorun oluşturdu.

Gboard klavyemdeki küçük metin sorunu

Ayrıca Gboard penceresinin büyütülmesinin tuşları küçülterek kullanıcıların rahatça yazmasını zorlaştırdığı da bildirildi. Bu sorun daha önce birkaç Pixel modelinde yaşanmıştı. Ayrıca yalnızca Android Auto'ya bağlanmasının ardından ortaya çıktı.

Ancak yazı tipi boyutu hatasının nedeni belirlenemedi. Bazı kullanıcılar, cihazlarını yeniden başlatmanın klavyelerini geçici olarak düzelttiğini, fakat uygulama değiştirildiğinde sorunun tekrar ortaya çıktığını bildirdi. Gboard uygulamasının önbelleğini Ayarlar'dan kapatmaya zorlamak ve aynı zamanda da temizlemenin de sorunun çözülmesine yardımcı olduğu söylendi.

Bu hata çok sayıda Android sahibini etkiliyor çünkü Android varsayılan olarak Gboard klavyesini kullanıyor. Bir yazılım güncellemesi yayınlanana kadar Google, kullanıcıları etkilemeyi sürdürecek. Ancak şimdilik uygulamayı sıfırlamak gibi geçici olan çözümlere başvurabilirsiniz.

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