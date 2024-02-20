App Store’un onayından geçen sahte kripto cüzdanı kullanıcılardan binlerce dolar para çaldı!

Bir başka sahte uygulamanın daha inceleme sürecinden gizlice geçmesine izin veren Apple, bu uygulama birkaç kullanıcıyı binlerce dolar dolandırmayı başardı. 16 Şubat'ta Rabby Wallet geliştiricileri, sahte bir iOS uygulamasının Apple'ın App Store'unda kripto cüzdanlarını taklit ettiği konusunda uyarıda bulundu. Yasal uygulama hâlâ Apple tarafından inceleme altındayken, sahte uygulama günlerce App Store’da yayındaydı. Yaşanan olayın ardından Apple, dün App Store'dan söz konusu uygulamayı yayında kaldı.

ManoloDF adlı bir kullanıcı hafta, sonu boyunca Reddit'te ve Apple Community forumlarında farkındalık yaratmaya çalıştı. Rabby Discord sunucusunun bir üyesi olan kullanıcı, diğer üyelerin toplamda 100 bin doların üzerinde para kaybettiğini söyledi.

Turnssy1 Apple'ın topluluk forumlarında "Ben de bu sabah bu dolandırıcı uygulamadan yaklaşık 5 bin usd dolandırıldım. Uygulama daha önce birçok kez rapor edildiği ve 4 yıldır hâlâ ayakta olduğu için herhangi bir geri ödeme yolu olup olmadığını görmek için Apple ile bir destek vakası oluşturdum. Eğer benim raporumdan da bir şey çıkarsa dava hakkında bir güncelleme sağlayacağım."

Steff Zug ise, "Sahte Uygulamayı kullandım ve 24 bin USD kaybettim, bu çok acı verici ve Apple beni hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü sahte bir Uygulama gerçek olandan önce App Store'a girdi" diye konuştu.





İKİ SAHTE UYGULAMA DAHA APP STORE ONAYINDAN GEÇMİŞTİ

Bu sahte uygulamanın herhangi bir zarar vermeden önce nasıl fark edilip kaldırılmadığı tam olarak belli olmasa da, Apple'ın sahte bir kripto cüzdan uygulamasına inceleme sürecinde izin vermesinden daha karmaşık bir şema olma ihtimali bulunuyor.

ManoloDF bir Reddit yorumunda gerçekte ne olmuş olabileceğini açıkladı:

“Destek biriminde çalışan birinden gelen geri bildirimlere göre, bu bir Long Con gibi görünüyor. Görünüşe göre burada olan şey, bu uygulamanın yıllar önce AppStore'da incelenmiş ve onaylanmış olması, sanırım sadece bazı temel kişisel finans uygulamaları, genel bir şey. Daha sonra yaptıkları şey, son zamanlarda Rabby Wallet sanat eseriyle Phishing Wallet'a yeniden markalaşan bir "Güncelleme" ve güncellemeleri daha önce onaylandı ve tüm bu karmaşayı yarattı.”

Bu olay, sahte LastPass uygulamasının ve film korsanlığı uygulaması Kimi'nin aylarca hayatta kalmasının hemen ardından geldi. Apple'ın bir an önce değişiklik yapması gerektiği, zira uygulama inceleme sürecinin eskisi kadar başarılı olmadığı belirtildi.