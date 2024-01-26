Apple App Store’u oyun hizmetlerine açtı!

Apple, geliştirici internet sitesindeki bir blog yazısında App Store'u bulut oyun hizmetlerine açtığını duyurdu. Artık geliştiriciler oyun akış hizmetlerini bir tarayıcı penceresiyle sınırlı kalmak yerine iPhone, iPad, Mac ve Apple TV gibi cihazlarda yerel bir uygulama aracılığıyla çalıştırabilecekler.

Apple bugün, tüm dünyadaki uygulamaların kullanıcılara oyun ve mini program akışı da dahil olmak üzere uygulama içi deneyimler sunabilmesine yönelik yeni seçenekler sunuyor. Geliştiriciler artık kataloglarında sunulan tüm oyunları yayınlama özelliğine sahip tek bir uygulama gönderebilecekler.

Uygulamalar ayrıca, uygulamalarında bulunan akış oyunları, mini uygulamalar, mini oyunlar, sohbet robotları ve eklentiler için gelişmiş keşif fırsatları sunabilecek.

Şirket, bulut oyun hizmetlerinin App Store'a girmesine izin vermenin yanı sıra, geliştiricilerin daha büyük bir uygulama içindeki tüm mini oyunlar, mini uygulamalar ve daha fazlası için şirketin Uygulama İçi Satın Alma sistemini kullanmasına izin verecek. Elbette geliştiricilerden bu işlemlerin gerçekleştirilmesi için App Store ücreti alınacağından Apple bundan fayda sağlayacak. Ancak bu, oyuncuların yayınladıkları oyunlar için oyun içi satın alma yapabilecekleri anlamına geliyor.





APPLE, FARKLI ŞİRKETLERİN UYGULAMALARINI APP STORE ÜZERİNDEN SUNACAK MI?

Ayrıca mini uygulamalar, mini oyunlar, sohbet robotları ve eklentiler Apple'ın Uygulama İçi Satın Alma sistemini kullanarak kullanıcılarına ilk kez ücretli dijital içerik veya hizmetler sunabilecek.

App Store'daki bir uygulamada sunulan her deneyimin tüm App Store İnceleme Yönergelerine uyması ve ana uygulamasının, uygulamaya dahil edilen en yüksek yaş derecelendirmesine sahip içeriğin yaş derecelendirmesini koruması gerekecek.

Ayrıca, Apple'ın Microsoft ve Nvidia ile Xbox Cloud Gaming ve Nvidia GeForce Now'ın hizmetlerini App Store üzerinden sunmaları için görüşmeler yaptığı öngörülüyor.

App Store'un bulut oyun hizmetlerine açılması, bugün Apple'ın ilk kez yan yükleme ve üçüncü taraf ödemelerini de açtığı daha büyük bir duyurunun parçası olduğu ancak bunun Avrupa Birliği'ne üye ülkelerle sınırlı olduğu ifade ediliyor.