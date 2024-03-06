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Apple'dan alacağınız olabilir: Tam 10 milyon dolar dağıtacak

Apple, eski iPhone modellerine tazminat ödeyecek.

Yayın Tarihi: 06.03.2024 15:25
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 15:25
Apple'dan alacağınız olabilir: Tam 10 milyon dolar dağıtacak

APPLE’A DAVA… 10 MİLYON DOLAR ÖDEME CEZASI…

Apple, 10 milyon dolar cezaya çarptrıldı. Eski iPhoneların performanslarını yenileri ile değiştirsinler diye yavaşlattığı iddia edilen Apple 10 milyon dolar ceza ödemek durumunda kaldı. Eskiyen modellerin performanslarındaki yavaşlamadan dolayı mahkemenin yolunu tutan kullanıcılar davayı kazandı. Peki şimdi ne olacak? İşte Apple ile ilgili yeni gelişmeler…

apple

iPhone eski modellerini yavaşlatmak iddiası yüzünden cezaya çarptrıldı. Hatrı sayılır bir ceza alan Apple a kullanıcılar Kanada da dava açmışlardı. Bu davayı kabul eden şirkette tam olarak 10,6 milyon dolar ödeme yapmak durumunda kaldı. Kullanıcılarında kişi başına 150 dolara kadar ödeme alacağı öngörülüyor.

APPLE, A CEZA YAĞDI…

Kanada’da bir çok eski Apple kullanıcıları cihazlarındaki yavaşlamadan kaynaklı olarak mağduruyet yaşadıklarını ifade ederek Apple yi mahkemeye verdi. Mahkemeye giden kullanıcılar kendilerinin yeni cihaz almaya zorlandığını ifade edince mahkeme onların lehine karar verdi. Bu kapsamda şirketin iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus ve iPhone SE modellerinde kasıtlı yavaşlatmalar yaptığı da ortaya çıkmış oldu.

Mahkeme de çıkan kararda bir çok kişiyi sevindirdi. Karar sonrasında da Kanada’da bulunan Apple kullanıcılarına 150 dolar ödeme yapılması kararlaştırıldı.

Kullanıcılar bu ödemeleri kendi telefonları adına açılan bir seri numarası ile form dolduracaklar. Bu sayede de talep de bulunabilecekler. Şuan için Apple ile ilgili olarak Türkiye de kesilmiş herhangi bir ceza bulunmuyor. Bu tür davalar bir çok davanın açılması anlamında da öncü olabiliyor.

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