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Apple'dan iPhone sahiplerine dikkat çeken casus yazılım uyarısı!

Apple kullanıcılarına büyük şok! Bilgileriniz ele geçmiş olabilir! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 15.04.2024 14:22
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 14:22
Apple'dan iPhone sahiplerine dikkat çeken casus yazılım uyarısı!

Apple sahiplerine casusluk uyarısı yapıldı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

APPLE KULLANANLARA ÖNEMLİ UYARI

Apple markasından önemli uyarılar geldi. Bilgisayar korsanları 92 ülkede iPhone cihaz kullanan müşterilere uyarı yaptı. Kötü amaçlı yazılım ile saldırı olması ihtimali bütün Apple kullanıcılarını korkuttu ancak bilgilerin kim tarafından gönderildiği henüz tespit edilemedi. Apple kullanıcılarına giden mesajda şu sözlere yer verildi; 'Apple, Apple kimliğiniz ile ilgili iPhone güvenliğini uzaktan ele geçirmeye çalışan casus yazılım saldırısı tarafından hedef alındığı tespit edildi.' 

iphone kullanıcılarına uyarı

Apple markası bunun genel bir şey olmadığını ve bireysel bir durum olduğunu belirtti. Marka casus yazılım saldırısı ile ilgili detay vermezken kötü amaçlı yazılımın Pegasus olma ihtimali üzerinde duruluyor. Geçmiş dönemlerde de bu konuyla ilgili kullanıcılara uyarılar yapılmıştı. Pegasus genel olarak asker, gazeteci, politikacı gibi kişileri hedef alıyor ve devlet destekli siber saldırganlar tarafından tercih ediliyor. Apple markası bu konu ile ilgili açıklama yapmadan casus yazılımı revize etmeye geçecek gibi tahminler de bulunuyor. 

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