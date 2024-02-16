Apple’ın Copilot’a rakip olacak yapay zekâ aracıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı!

Apple’ın, iOS uygulama geliştiricileri için üretken bir yapay zekâ aracı geliştirmeyi neredeyse tamamladığı ve şirket bunu bu yılın başlarında üçüncü taraf yazılım üreticilerine sunmayı planladığı öğrenildi.

Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynakların Bloomberg'e verdiği bilgiye göre, Apple, şirketin ana programlama yazılımı olan Xcode'un yeteneklerini genişletme planlarının bir parçası olarak kod yazmak için yapay zekâ kullanacak bir araç üzerinde çalışıyor.

Yenilenen sistem, kaynakların benzer şekilde çalıştığını söylediği Microsoft'un GitHub Copilot'u ile rekabet edecek.

Teknoloji devi, ayrıca uygulamaları test etmek için kod üretecek bir yapay zekâ aracı üzerinde çalışıyor. Bu da sıkıcı olduğu bilinen bir süreç için potansiyel zaman tasarrufu sağlayacak.

Şu anda şirket, bazı mühendisleri bu yeni yapay zekâ özelliklerini geliştiricilere harici olarak sunmadan önce çalıştıklarından emin olmak için test etmeye çağırıyor.





APPLE, YAPAY ZEKÂ KONUSUNDA OPENAI, GOOGLE VE MİCROSOFT’UN GERİSİNDE KALDI

Apple'ın yapay zekâ kodlama aracını yakında piyasaya sürmeye yönelik gizli planları, şirketin şu anda OpenAI, Google ve Microsoft gibi oyuncular tarafından yönetilen üretken yapay zekâ çabalarının gerisinde kalmasına neden oluyor. Apple’ın CEO’su Tim Cook'un şirketin en son kazanç çağrısında, piyasaya çıkmaya hazır olduklarında gelecek yapay zekâ ürünlerini duyuracağını söylemesinden sadece haftalar sonra geldi.

Cook telefon görüşmesinde, "Bu yılın ilerleyen dönemlerinde bahsedeceğimiz, inanılmaz derecede heyecan duyduğumuz bazı şeyler var" dedi.

Apple'ın ürün teklifleriyle ilgili haberler, şirketin istediğinden daha erken gelmiş gibi görünüyor.

Bloomberg'in haberine göre teknoloji devi, iPhone ve iPad için dahili olarak Crystal olarak bilinen bir sonraki yazılım güncellemelerine yapay zekâ özelliklerini entegre etmeyi planlıyor. Bir başka dahili yapay zekâ projesi olan Glow'un da MacOS'a eklenmesi planlanıyor.

Habere göre şirket, ayrıca Apple Music çalma listeleri ve slayt gösterileri oluşturacak özellikler de geliştiriyor.

Şu anda uygulamaların başlatılmasıyla ilgili soruları yanıtlamakla sınırlı olan Spotlight adlı yapay zekâ destekli bir arama özelliği de üzerinde çalışılıyor.