Bist 100
9.250,36 0%
DOLAR
30,84 0,37%
EURO
33,25 0,03%
ALTIN
1.985,29 0,28%

Apple’ın Copilot’a rakip olacak yapay zekâ aracıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı!

Edinilen yeni bilgiler, Apple'ın Microsoft'un Copilot'una rakip olacak yapay zekâ özelliklerine ışık tutuyor. İşte merak edilenler...

Yayın Tarihi: 16.02.2024 16:43
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 16:43
Apple’ın Copilot’a rakip olacak yapay zekâ aracıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı!

Apple’ın, iOS uygulama geliştiricileri için üretken bir yapay zekâ aracı geliştirmeyi neredeyse tamamladığı ve şirket bunu bu yılın başlarında üçüncü taraf yazılım üreticilerine sunmayı planladığı öğrenildi.

Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynakların Bloomberg'e verdiği bilgiye göre, Apple, şirketin ana programlama yazılımı olan Xcode'un yeteneklerini genişletme planlarının bir parçası olarak kod yazmak için yapay zekâ kullanacak bir araç üzerinde çalışıyor.

Yenilenen sistem, kaynakların benzer şekilde çalıştığını söylediği Microsoft'un GitHub Copilot'u ile rekabet edecek.

Teknoloji devi, ayrıca uygulamaları test etmek için kod üretecek bir yapay zekâ aracı üzerinde çalışıyor. Bu da sıkıcı olduğu bilinen bir süreç için potansiyel zaman tasarrufu sağlayacak.

Şu anda şirket, bazı mühendisleri bu yeni yapay zekâ özelliklerini geliştiricilere harici olarak sunmadan önce çalıştıklarından emin olmak için test etmeye çağırıyor.

apple

APPLE, YAPAY ZEKÂ KONUSUNDA OPENAI, GOOGLE VE MİCROSOFT’UN GERİSİNDE KALDI

Apple'ın yapay zekâ kodlama aracını yakında piyasaya sürmeye yönelik gizli planları, şirketin şu anda OpenAI, Google ve Microsoft gibi oyuncular tarafından yönetilen üretken yapay zekâ çabalarının gerisinde kalmasına neden oluyor. Apple’ın CEO’su Tim Cook'un şirketin en son kazanç çağrısında, piyasaya çıkmaya hazır olduklarında gelecek yapay zekâ ürünlerini duyuracağını söylemesinden sadece haftalar sonra geldi.

Cook telefon görüşmesinde, "Bu yılın ilerleyen dönemlerinde bahsedeceğimiz, inanılmaz derecede heyecan duyduğumuz bazı şeyler var" dedi.

Apple'ın ürün teklifleriyle ilgili haberler, şirketin istediğinden daha erken gelmiş gibi görünüyor.

Bloomberg'in haberine göre teknoloji devi, iPhone ve iPad için dahili olarak Crystal olarak bilinen bir sonraki yazılım güncellemelerine yapay zekâ özelliklerini entegre etmeyi planlıyor. Bir başka dahili yapay zekâ projesi olan Glow'un da MacOS'a eklenmesi planlanıyor.

Habere göre şirket, ayrıca Apple Music çalma listeleri ve slayt gösterileri oluşturacak özellikler de geliştiriyor.

Şu anda uygulamaların başlatılmasıyla ilgili soruları yanıtlamakla sınırlı olan Spotlight adlı yapay zekâ destekli bir arama özelliği de üzerinde çalışılıyor.

İLGİLİ HABERLER

Acun Medya’da Yüksek Maaş ile Lise Mezunlarına İş Fırsatı! İşte Başvuru Şartları

Acun Medya’da Yüksek Maaş ile Lise Mezunlarına İş Fırsatı! İşte Başvuru Şartları

300.000 TL-650.000 TL faizsiz kredi desteği! Banka o bireye kapılarını araladı

300.000 TL-650.000 TL faizsiz kredi desteği! Banka o bireye kapılarını araladı

425.000 TL’ye kargir satılığa çıkartıldı! Avlulu arayanlara müjde

425.000 TL’ye kargir satılığa çıkartıldı! Avlulu arayanlara müjde

Borçluları feraha çıkaran borç kapatma kredisi! Sadece bu şartı sağlamak yetiyor

Borçluları feraha çıkaran borç kapatma kredisi! Sadece bu şartı sağlamak yetiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
iPhone 15 Pro Max’in şarj süresi hayal kırıklığı yarattı! İşte en uzun şarj süresine sahip iPhone’lar…
2
Ay’a inen ilk özel yapım uzay aracı olması hedeflenen Odysseus'un yolculuğu başladı!
3
Işık Mikroskobu ile Gözle Görülmeyen Canlıları Nasıl Gözlemleyebiliriz?
4
Baldur’s Gate 3, Oyun Dünyasını Fethetti: Yılın Oyunu Ödülüne Layık Görüldü!
5
Bir mesajlaşma uygulaması yapay zekânın en şikayet edilen sorunlarından birini çözmeyi planlıyor!
6
Apple’ın Copilot’a rakip olacak yapay zekâ aracıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı!
7
Tesla’ya rakip olan General Motors’un otonom sürüş teknolojisi 1200 kilometre menzil sunuyor!

Kuruma gitmeye gerek yok! 5 dakikada başvuran devletten 7100 TL maaş alıyor: İşte aranan şart

300.000 TL-650.000 TL faizsiz kredi desteği! Banka o bireye kapılarını araladı

Kimse bu tarifin kek olduğunu anlamayacak! Börek gibi çayın yanında tuzlu kek tarifi

Borçluları feraha çıkaran borç kapatma kredisi! Sadece bu şartı sağlamak yetiyor

Sadece 4 Malzemeyle Yapabileceğiniz Diyet Brownie Tarifi: Mikrodalgada Pişiyor!

İŞKUR’da 106 bin 597 iş fırsatı! Depo, temizlik, güvenlik, aşçılık ve daha fazlası…

Maaş zammına yüzde 17,56 ek zam daha! İmzalar atıldı

Ehliyet sahipleri dikkat! Bugün itibarıyla başladı: Başvuru yapılması gerekiyor

425.000 TL’ye kargir satılığa çıkartıldı! Avlulu arayanlara müjde

Sadece 15.000 TL’ye arsanın tapusu hazır! Herkes koştur koştur bu arsayı almaya gidiyor

Merkezi yerde 4.440 TL’ye arsa satışa çıkartıldı! 190,71 metrekare arsanız sizi bekliyor

Acun Medya’da Yüksek Maaş ile Lise Mezunlarına İş Fırsatı! İşte Başvuru Şartları