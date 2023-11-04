Apple iPhone 17'den sonra bırakıyor: Dünya devinden şaşırtan adım

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APPLE İPHONE 17 İLE FABRİKA KEPENKLERİNİ İNDİRİYOR! ÜNLÜ ANALİST İLK OLACAK DİYEREK DUYURDU: ARTIK ORADA ÜRETİM BİTİYOR

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Apple, çalışmaları hızlandırarak 2025 yılında Hindistan'da iPhone üretimine başlamayı planlıyor. Ünlü analist Ming-Chi Kuo'ya göre, Apple bu karar sayesinde kademeli olarak Çin'den ayrılacak ve ilk kez Çin dışında yeni iPhone üretmeye başlayacak.

ÜRETİM HİNDİSTAN'DA YAPILACAK

Kuo, Apple'ın Çin'de Pro modelleri üretmeye devam edeceğini söyledi.

Ancak daha düşük teknik özelliklere sahip olan ve yalnızca tasarıma odaklanan iPhone 17 ve 17 Plus modellerinin Hindistan'da üretilebileceği iddia ediliyor.

2024 YILINDA YÜZDE 25'E ÇIKACAK

Öte yandan Hindistan'ın iPhone üretimindeki payının önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde artması bekleniyor. Kuo'nun tahminlerine göre 2023'te Hindistan'dan yapılacak iPhone sevkiyatları toplam üretimin %12'sini oluşturacak. 2024 yılında bu oranın %25'e ulaşması bekleniyor.

ÜRETİM YARI YARIYA DÜŞECEK

Ancak Apple'ın Çin'de üretim yapan ana ortağı Foxconn'un pazar payının düşmesi bekleniyor. iPhone üretim tabanı hacminin 2024 yılına kadar yarıya düşmesini bekliyoruz.