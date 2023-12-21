Apple markalı ürünü olanlar aman dikkat! Bir anda bomba gibi patlayabilir: Korkutan uyarı yapıldı

Apple kullanıcılara önemli bir uyarı yayınladı. Bunu yapan herkes cihazın bozulmasına yol açacaktır.

Apple markalı ürünü olanlar aman dikkat! Bir anda bomba gibi patlayabilir: Korkutan uyarı yapıldı
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Apple, kullanıcıları orijinal şarj cihazları kullanmaları konusunda uyardı. Teknoloji devi Apple, ürettiği Apple Watch'un sertifikasız şarj cihazlarıyla şarj edilmesine karşı bir uyarı yayınladı.

YAN SANAYİ ŞARJLARDAN KULLANANLAR DİKKAT!

Apple, sertifikasız olarak üretilen şarj cihazlarının kullanılmasının olası risklerine özellikle dikkat çekti. Bu şarj cihazlarının Apple Watch'un düzgün şekilde şarj edilmesini engellediği ve cihazın pil ömrünü olumsuz yönde etkileyebildiği tespit edildi. Öte yandan söz konusu açıklamada, sertifikasız şarj cihazı kullanımının şarj zilinde sorun yaratabileceği ve cihazın şarj sürecini yavaşlatabileceği belirtiliyor.

Apple, kullanıcıları orijinal şarj cihazları kullanmaları konusunda uyardı

CİHAZ ARIZALANABİLİR

Apple, sertifikasız şarj cihazlarının dışında belirli üreticilerin orijinal Apple aksesuarlarını ve ürünlerini kullanmanızı önermektedir. Bu, cihazınızın güvenliğini ve aynı zamanda performansını korumak ve kullanıcı deneyiminizi en üst düzeye çıkarabilmek adına yapılan bir uyarıdır.

Bu uyarının amacı, Apple kullanıcılarının teknoloji ekosisteminde orijinal ve sertifikalı ürünler kullanması gerektiği konusunda farkındalık yaratmaktır. Cihazınızı şarj ederken kullanıcıların orijinal aksesuarları ve sertifikalı ürünleri kullanması, cihazınızın uzun ömürlü olması ve en iyi performansı sağlaması açısından önemlidir.

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