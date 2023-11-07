Apple orta seviye pazarını karıştırmaya geliyor: iPhone SE 4 için düğmeye bastı

Apple'ın orta sınıfı hedef alan iPhone SE ailesinin gelişimini hızlandırdığı bildiriliyor. Bu nedenle orta sınıf fiyat aralığında akıllı telefon fotoğrafçılığının tekrar şekillendirme potansiyeli taşıyan bazı adımların atıldığı söyleniyor.

Yeni bir iddia, iPhone SE 4'ün iPhone 15 serisi ile aynı 48 megapiksel kamerayı kullanacağını ortaya koyuyor.

"iPhone SE 4 48 megapiksel kameraya sahip olabilir"

Gelecek yıl piyasaya sürülmesi beklenen iPhone SE 4'ün 12 megapiksel çözünürlüklü kameraya sahip olmayacağı söyleniyor. Bu kapsamda Apple, çift kamerada kurulum yerine yüksek çözünürlüğe sahip tek kamera kullanmak istiyor. Ayrıca, iPhone 15'te de yer alan 48 megapiksel kamerayla donatılacağı aktarılıyor.





Apple, tek kameralı orta sınıf bir cihaz geliştirmek istiyor. Bir adet 48 megapiksel kamera. Hem sensör hem de diyaframı açısından bazı avantajları olabilir. Bu, Apple'ın algoritma geliştirmeyi, ince ayarları ve görüntü işlemeyi daha iyi ayarlamasına olanak tanıyabilir.

Apple'ın ayrıca düşük derecedeki ışık kalitesinden hiçbir ödün vermeden ayrıca 2x optik yakınlaştırmada sensör geliştireceği bildiriliyor. Bu, iPhone SE 4'e orta sınıf telefonlarda olmayan bir yakınlaştırma özelliği kazandırabilir. Teknoloji devinin gerçekte Google Pixel 7a/8a modelleriyle rekabet etmek istediği düşünülüyor. Pixel 7a, f/1.89 diyafram açıklığı durumuna da sahip 64 megapiksel arka kamerası ve 500 dolarlık fiyat etiketiyle bu pazarda çok önemli bir model haline geliyor.

Ayrıca bazı kaynaklar yeni SE modelinin dinamik ada fonksiyonuyla da donatılacağını sızdırdı. Unutmayın, 5,4 inç FHD+ OLED ekranla geliyor.