Apple, suya düşen iPhone'ların pirinç içine konulmaması gerektiğini açıkladı!

Apple, bu yılın başlarında iPhone cihazların suya düşmesi durumunda ne yapmak gerektiğine dair yeni yönergeleri sessizce yayınladı. Genellikle, telefonlar ya da herhangi bir elektronik cihaz suya düştüğünde veya ıslandığında cihaz, çiğ tanelerin nemi emdiği düşüncesiyle pişmemiş pirincin içine konuluyordu.

Ancak Apple'ın son destek belgesi, iPhone kullanıcılarını bunun yanlış bir işlem olduğunu aktarıyor ve küçük pirinç tanelerinin bağlantı noktalarına sıkışması durumunda telefonunuza gerçekten zarar verebileceğini söylüyor.

Apple'a göre, nemli iPhone'unuzu pamuklu çubuk veya kâğıt havlu gibi yabancı bir nesneyi bağlantı noktasına sokarak kurutmaya çalışmamalı veya fön makinesi gibi harici bir ısı kaynağı kullanmamalısınız.





APPLE, TELEFONLARIN SUYA DÜŞMESİ DURUMUNDA NELER YAPILACAĞINI AÇIKLADI

Yine de güncellenen kılavuz, kullanıcıların güvenli bir şekilde neler yapabileceğine dair birkaç öneri sunuyor. Örneğin, iPhone'unuzu bir lightning aksesuarı ile prize taktığınızda "Sıvı Algılandı" uyarısı çıkarsa, kabloyu hemen her iki ucundan da çıkarın.

Kablo çıkarıldıktan sonra, fazla sıvının dışarı çıkmasını sağlamak için bağlantı noktası yere bakacak şekilde iPhone'unuzu elinize hafifçe vurun. Bundan sonra, telefonu en az 30 dakika boyunca hava akımı olan kuru bir alanda saklayın ve ardından şarj etmeyi deneyin.

Sıvı algılama uyarısı ikinci kez görüntülenirse, fişi çekin ve telefonunuzu 24 saate kadar tamamen kurumaya bırakın. Bekledikten sonra telefonu tekrar şarj etmeyi deneyin.

Telefon hâlâ şarj olmuyorsa, kabloyu adaptörden ve adaptörü duvardan anlık olarak çıkarın, ardından yeniden bağlayın.

Her şey başarısız olursa, iPhone'unuzu bir tamirciye götürmeniz veya en kötü ihtimalle yenisini almanız gerekebilir.

Öte yandan, bir iPhone 6 düşürme testi videosu, 2014 versiyonunun suya batırıldıktan sonra çalışmaya devam ettiğini göstermişti. Yıllar sonra iPhone 11 Pro da benzer bir suya dayanıklılık testinden geçmişti.