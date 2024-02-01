Apple TV 4K’ya toplantılara büyük ekranda katılma özelliği geldi!

Apple TV 4K'daki Webex artık toplantılara büyük ekranda katılmaya imkân verecek. İşte ayrıntılar...

Apple TV 4K’ya toplantılara büyük ekranda katılma özelliği geldi!
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tvOS 17 duyurusu sırasında Apple, Apple TV 4K kullanıcılarının yakında Webex, Zoom ve hatta VPN sağlayıcılarını set üstü kutusuna alacağını söyledi. Zoom ve bazı VPN sağlayıcıları aralık ayının başından beri Apple TV 4K'da kullanılabilirken, Webex nihayet tvOS desteğini duyuruyor.

WebexOne bir basın açıklamasında, bu yeni uygulamanın hibrit çalışanların ister oturma odalarında ister ofislerinde olsun, en büyük ekrandan toplantılara katılmalarını sağladığını, Webex'in kullanıcıların iş birliği yapmasını ve ekipleriyle etkileşim kurmasını kolaylaştırdığını söylüyor.

Bu Apple TV uygulamasını indirdikten sonra, kullanıcılar oturum açma ekranındaki QR kodunu tarayabilecek ve set üstü kutudaki Webex uygulamasına giriş yapabilecek. Ayrıca, takvim entegrasyonu ile yaklaşan toplantılarını büyük ekrandan görebilecek.

Kullanıcılar, Siri Remote'u kullanarak Webex toplantı listesine kolayca göz atabilecek ve sadece başlıklarına tıklayarak toplantılara katılabilecek.

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25 EŞZAMANLI KATILIM OLANAĞI SAĞLIYOR

Apple TV 4K'ya bağlı bir iPhone veya iPad ile kullanıcılar mikrofonlarından ve video kamerasından yararlanabiliyor. Şirket, Webex'in Apple TV 4K'nızda iş birliği için kristal netliğinde ses ve video sağladığını ve bağlandıktan sonra uygulamanın siz toplantıya katılmadan önce video ve mikrofon durumunuzun önizlemesini göstereceğini söylüyor. Siri Remote, iPhone ve iPad'de toplantı içi arama kontrollerini, mikrofon ve videoyu yönetebiliyor.

Webex Apple TV 4K uygulaması, iş kullanıcılarının aşina olduğu Webex deneyimine ek olarak ekranda 25 eşzamanlı katılım, paylaşılan toplantı içeriğini görüntüleme ve Apple TV'nin Reactions özelliğini destekliyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Cisco Kıdemli Başkan Yardımcısı ve İş Birliği Genel Müdürü Javed Khan, "Hibrit çalışma, istediğiniz cihazdan ve konumdan ilgi çekici, güvenli, esnek ve sorunsuz iletişim sunmak anlamına geliyor. Webex'in artık Apple TV 4K için de kullanılabilir olmasıyla, kullanıcılar en sevdikleri Apple ürünleriyle etkili bir şekilde iş birliği yapmanın daha fazla yolunu bulacaklar” dedi.

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