Araştırmacılar okyanusta devasa bir megalodon dişi buldu!

Yeni bir çalışma, 2022 yılında okyanusun derinliklerinde bir megalodon dişi keşfedildiğini ortaya koyuyor. Diş, Pasifik Uzak Adaları Deniz Ulusal Anıtı'nın Jonhston Birimi yakınlarındaki derin deniz biyolojisini keşfetmek için yapılan üç haftalık bir keşif gezisi sırasında bulundu.

Araştırmacılar, bulunan örneklerin bir diş olduğunu çok sonraları keşfetseler de bunlar daha sonra Rhode Island Üniversitesi Deniz Jeolojisi Örnekleri Laboratuvarı'na gönderildiği ve burada kategorize edilerek dünya çapındaki araştırmacıların kullanımına sunulduğu belirtiliyor.

Bir megalodon dişinin keşfedilmesi son derece heyecan verici olduğu belirtiliyor. Zira yaklaşık 3,6 milyon yıl önce soylarının tükendiğine inanılan tüm zamanların en büyük köpekbalıklarından bazılarının varlığını kanıtlamaya yardımcı olacak. Dr. Dave Ebert megalodon kategorizasyonunu doğruladı. Fakat ekip henüz tam olarak hangi megalodon türüne ait olduğunu belirleyemedi.





DİŞİN YAŞI VE HANGİ TÜRE AİT OLDUĞU BELİRLENECEK

Araştırmacılar raporlarında, bu tür dişlerin küresel okyanuslarda ve fosil yataklarının dalgaların ve hatta nehirlerin hareketlerine maruz kaldığı kıyı şeritlerinde yaygın olarak bulunduğunu belirtiyor. Bulunan örnekler, Johnston Atolü'nü çevreleyen alan hakkında daha fazla bilgi verebilecek. Bu da bu keşif gezisinin arkasındaki ana hedef olarak biliniyor.

Megalodon dişi üzerindeki tortu ve mineraller tipik olarak bir milyon yılda 2,5 mm hızla oluşuyor. Bu nedenle araştırmacılar, dişin etrafındaki mineral birikintisinin kalınlığını kullanarak ne zaman kaybolduğunu ve hatta muhtemelen hangi megalodon türüne ait olduğunu belirlemeye yardımcı olmayı umuyor.

Daha önce araştırmacılar, bir büyük beyazı yok etmiş olabileceğini söyledikleri başka bir antik köpekbalığı dişini ortaya çıkarmışlardı. Elbette bu antik canlılar hakkında daha fazla bilgi edinmek, modern canlıların evrimsel süreçlerini bugünkü tasarımlarına neyin yönlendirdiği de dahil olmak üzere antik dünyamız hakkında daha fazla bilgi edinmemize yardımcı olabilir.