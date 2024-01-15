Kendi kendini yiyen bu roket uzay çöplerine bir çözüm olabilir!

Araştırmacılar, kendi kendini yiyen roket yardımıyla uzayın resmen bir çöplük olmaktan çıkabileceğini ve ayrıca, bu roketlerin böylece yakıt konusunda da uçuşa yardımcı olabileceğini söylüyor.

Kendi kendini yiyen bu roket uzay çöplerine bir çözüm olabilir!
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Uzay çöpleri, gün geçtikçe daha büyük bir problem haline geliyor. Bilim insanları ise bu kapsamda, kendi kendini yiyen roket teknolojisi sayesinde uzay çöplerini azaltmanın yeni bir yöntemini geliştirdi.

aksiyon.com.tr’nin haberine göre, İskoçya’daki Glasgow Üniversitesi'nden bir grup bilim insanına göre, kendi kendini yiyen bir roket, yalnızca uzaya çöp salmayı engellemekle kalmıyor, ayrıca yakıt için kendi vücudunu da kullanabiliyor ve bu sayede uzaya yolculuk yapmak için itici yakıttan tasarruf edebiliyor.

Bu, roketler için daha önce bu kadar net bir şekilde vurgulanmamış bir gelişme ve uzay yarışının 60 yıl öncesinden biraz daha farklı bir kapasitede sürdüğü düşünüldüğü zaman, araştırmacılar ve mühendisler uzaya uzay aracı gönderme şeklini iyileştirmek için bu ilginç ve sıradışı yolları deniyor.

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FALCON 9 ROKETİ DE UZAY ÇÖPÜNÜ ENGELLİYOR

Öte yandan, SpaceX'in Falcon 9 roketi gibi yeniden kullanılabilir iticilerin kullanımı sayesinde uzay çöplerinin büyük ölçüde azaltıldığı biliniyor. Fakat roketin uçuşuna yakıt sağlamak için tam olarak kendi kendini yiyebilmesi tümüyle yeni bir gelişme. Ekip, kendi kendini yiyen roketinin tasarımını geçtiğimiz hafta Orlando'da düzenlenen Amerikan Havacılık ve Uzay Bilimleri Enstitüsü Bilim Teknoloji Forumu'nda sundu.

Tasarım, 1938 yılında patenti alınan orijinal bir fikre dayanıyor. Konsept eski olsa da tasarımın karmaşıklığı ve küçük yükler için bir iş vakası eksikliği, geliştirmedeki baş araştırmacılardan birinin yaptığı açıklamada, bugüne kadar daha fazla zorlandığını görmememizin nedeni olduğu düşünülüyor.

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