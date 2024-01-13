Apple, tvOS 17’nin yeni özelliklerini duyurdu!

Apple'ın en yeni Apple TV ve HomePod işletim sistemi olan tvOS 17, yeni bir FaceTime deneyimine odaklanırken, Kontrol Merkezi'nde ince ayarlar yapıyor ve Apple TV'nin genel kullanımını iyileştiriyor.

Apple TV donanımı, tvOS 17'deki Devamlılık Kamerası özelliği ile ilk kez iPhone kamerası ile entegre oluyor. Bununla birlikte Apple, set üstü kutuya FaceTime uygulamasını dahil etti.

Apple TV, 4K'da FaceTime ile kullanıcılar aramaları doğrudan Apple TV'den başlatabiliyor, iPhone veya iPad'de başlatabiliyor ve Apple TV'ye aktarabiliyor. Kullanıcının iPhone veya iPad'ine kablosuz olarak bağlanmak için Devamlılık Kamerası desteğini kullanıyor ve katılımcıları TV'de bir araya getirmek için aygıtın kamerasından ve mikrofonundan yararlanıyor. Aynı zamanda Center Stage ile de çalışıyor, böylece herkes ekranda çerçevelenmiş olarak odada kalıyor.

Geçen ay Webex by Cisco ve Zoom gibi video konferans uygulamaları tvOS'te kullanıma sunuldu ve iletişim yeteneklerini Apple TV 4K'ya taşıdı. Geliştiriciler, iPhone veya iPad kamerasını ve mikrofonunu tvOS uygulamalarına entegre etmek için Apple TV 4K'da Continuity Camera API'lerini kullanabiliyor.

Ayrıca, Apple Music Sing, Apple TV kullanıcılarının kendilerini ekranda görebilmeleri ve şarkı söylerken eğlenceli filtreler ekleyebilmeleri için Continuity Camera ile de entegre oluyor. Buna rağmen, Apple TV'deki Apple Music, iOS 17 için mevcut olan şarkılara kredi eklemiyor gibi görünüyor. iPhone işletim sistemi, ayrıca Apple Music'te müzik çalarken yeni bir kapak getiriyor, ancak oynatıcı aynı kaldığı için Apple TV'de de durum böyle görünmüyor.





YENİLENEN KONTROL MERKEZİ VE PROFİL GÜNCELLEMELERİ

iOS 17 söylendiği gibi yenilenmiş bir Kontrol Merkezi'ne sahip olmasa da tvOS 17'li Apple TV'ye sahip oldu. Yeni Kontrol Merkezi, Apple TV için işleri kolaylaştırmaya odaklanıyor. Buradan sistem durumunu, geçerli saati ve etkin profili görebiliyorsunuz. Ayrıca, bluetooth aygıtlarını bağlamayı veya Home aksesuarlarınızı kontrol etmeyi de kolaylaştırıyor. Yeni kullanıcı arayüzünü birden fazla platforma taşıyan yeni Kontrol Merkezi arayüzü watchOS 10'da da bulunuyor.

Hızlı Profil geçişi sayesinde kullanıcıların Apple TV'yi iPhone'un Kontrol Merkezi'ndeki uzaktan kumanda uygulamasıyla uyandırmaları yeterli oluyor ve TV otomatik olarak o kişinin profiline geçerek son izledikleri programlara ve kişiselleştirilmiş önerilere erişebilmelerini sağlıyor.

Bu deneyimi iyileştirmek için, özelleştirilmiş Profil Ayarları artık sistem dili ve eşleştirilmiş AirPods dahil olmak üzere tvOS 17 ile her kullanıcının profili için kaydediliyor.

Apple hâlâ U1 çipini Siri Remote'a eklemedi ama ikinci nesil veya daha yeni modeller Beni Bul uygulaması aracılığıyla bulunabiliyor. Bu, AirPods'u bulmaya benzer şekilde çalışıyor. iPhone'un Bluetooth ile Siri Remote'a bağlanmasıyla, bir yakınlık sensörü Apple TV aksesuarına ne kadar yakın olduğunuzu keşfetmenize yardımcı olabiliyor.

Çalışması için Siri Remote'unuzu ikinci nesil ve üçüncü nesil uzaktan kumandalar için sırasıyla 10M4782 veya 10M4784 sürümüne güncellemeniz gerekiyor.